Varias farolas en mal estado caen en un parque infantil de San Roque

Varias farolas del parque infantil de la plaza Santiago Arolo Viñas, en el barrio de San Roque de Badajoz, cayeron mientras había niños jugando en la zona, provocando un fuerte susto entre los vecinos presentes. Según testigos, una de las estructuras se desplomó de forma repentina cuando los menores estaban cerca, aunque lograron apartarse a tiempo y no hubo heridos. "El niño la esquivó porque lo vi venir y le grité", relata una vecina que presenció el incidente.

Tras el suceso, agentes de la Policía Local y servicios de emergencia se desplazaron hasta el lugar para asegurar la zona. Posteriormente, operarios municipales retiraron las luminarias afectadas.

Un problema arrastrado desde hace meses

Los vecinos aseguran que el deterioro de las farolas era visible desde hacía tiempo, con signos evidentes de corrosión y falta de mantenimiento. "Estaban en muy malas condiciones, se veía venir", señalan, e insisten en que ya se habían realizado avisos previos al ayuntamiento sobre el riesgo de estas estructuras.

De las cuatro luminarias originales que rodeaban la zona infantil, una había sido sustituida con anterioridad por su mal estado, pero las restantes no fueron renovadas entonces. Con el tiempo, otra de las farolas acabó partiéndose, lo que generó nuevas reclamaciones vecinales. En los días previos al incidente, los servicios municipales ya habían realizado revisiones ante el estado de algunas de ellas.

Tras el suceso, el Ayuntamiento de Badajoz indica que, como medida preventiva, además de retirar la farola caída, se desmontó otra. Según el consistorio, las luminarias afectadas han sido ya repuestas y los trabajos de reposición continuaban durante la jornada del día siguiente.

Indignación vecinal

Entre los testigos se repite una sensación de indignación por lo que consideran una respuesta tardía. Varios vecinos subrayan que la escena fue especialmente impactante por desarrollarse en un espacio infantil: "Si hubiera habido más niños, a alguno le cae encima", señala uno de ellos.

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La preocupación se extiende ahora a otras estructuras del entorno, en un parque frecuentado a diario por familias. Tras la intervención municipal, solo una de las cuatro farolas originales continúa en funcionamiento. Los vecinos reclaman una renovación completa del sistema de iluminación para evitar que la situación se repita.