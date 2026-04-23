El Gévora busca la salvación virtual

El Gévora se enfrenta a una gran oportunidad de dejar muy bien encarrilada su permanencia en Tercera Federación. El conjunto verdinegro se desplaza este domingo a las 12.00 hasta Montijo para afrontar un duelo clave que, de acabar en victoria, podría suponer la salvación virtual de los pedáneos.

Llegan con la moral muy alta al duelo los pupilos de Martín Fernández. Un gol en los instantes finales de Samu López supuso el 2-1 final ante el Moralo, que se convertía en una ventaja de tres puntos con respecto al Pueblonuevo. La importancia del gol pudo apreciarse en la celebración de todo el Municipal de Gévora, banquillo pedáneo incluido, que saltaba al campo a celebrar con euforia conscientes de la trascendencia de la victoria obtenida.

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Para aumentar aún más sus opciones de continuar en la categoría la próxima temporada, el Gévora tendrá que prolongar lo mostrado ante el Moralo en el Emilio Macarro. Allí les esperará un conjunto montijano sin nada en juego en este tramo final. La inestabilidad que han sufrido los rojinegros durante todo el año, con varios cambios de entrenador incluidos, ha provocado una zozobra clasificatoria que los tiene actualmente a nueve puntos del playoff y doce por encima del descenso. Pese a ello, el equipo que dirige Manuel Crespo acumula cuatro encuentros seguidos sin perder, imponiéndose en tres de ellos.