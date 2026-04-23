La juventud flamenca de Badajoz se sube al tablao

El Tablao Íntimo Flamenco de Badajoz recibe a ocho bailaoras en una nueva velada del II Ciclo Viernes de Arte Flamenco, una iniciativa que, en su segunda edición, sigue apostando por la promoción y visibilización de jóvenes talentos del baile en Extremadura.

Aitana Salazar, Celia Pérez, Elsa García, Iris Cabrera, Jimena García, María Romera, Paola Fornier y Paula García se subirán al escenario para demostrar al público el resultado "de su formación, esfuerzo y compromiso con el arte flamenco".

El espectáculo, que comenzará a las 21.00 horas, contará con música en directo de la mano de José Gómez, 'Fefo', al cante; José Ángel Castilla, al toque; y Sara Ortega, a las palmas.

Este ciclo, organizado en colaboración con entidades culturales vinculadas al flamenco, coordinado por Juan Carlo Guajardo y bajo la dirección del bailaor Jesús Ortega, se ha consolidado como una plataforma "clave" para el desarrollo artístico de la juventud flamenca, ofreciendo un espacio real de exhibición donde las nuevas generaciones pueden enfrentarse al público y comenzar a construir su identidad escénica. Muchas de estas jóvenes artistas, según destacan los promotores, están llamadas a convertirse en las "futuras representantes del baile flamenco en Extremadura, manteniendo viva una tradición que sigue evolucionando desde la base".

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De este modo, el Tablao Íntimo Flamenco, ubicado en la calle Castillo de Azagala (Urbanización Guadiana), no solo ofrece espectáculos, sino que contribuye "activamente a la continuidad del flamenco, apostando por quienes hoy aprenden y mañana representarán este arte dentro y fuera de Extremadura".