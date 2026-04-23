Escolares de Badajoz se atreven con el Quijote más auténtico: "Voy a terminarlo porque está divertido"

Casi cinco horas de lectura del Quijote para los niños. La programación de la Semana del Libro ha comenzado en Badajoz con actividades previstas para los escolares hasta el 26 de abril, hoy ha sido el turno de la XIX Maratón de Lectura del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, organizada por la Asociación de Amigos del Museo Luis de Morales y la concejalía de Cultura. Hasta seis centros educativos de la ciudad (Santo Ángel, Arias Montano, Sagrada Familia, Salesiano Ramón Izquierdo, Puerta Palma y Nuestra Señora de la Soledad) han estado presentes en una jornada en la que el alumnado ha intercambiado, con motivo del Día del Libro, las aulas por el museo.

El pistoletazo de salida a la Maratón de Lectura de la novela de Cervantes lo daba el concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, ante los colegios Arias Montano y Santo Ángel de Badajoz, presentes en el primer turno de lectura de la mañana. Después de Casablanca, su relevo tuvo como protagonista a varios alumnos, nerviosos por leer.

El concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, durante la Maratón de Lectura del Quijote de la Mancha. / Jota Granado

Las profesoras de los colegios no dejaban escapar un mínimo detalle sobre su alumnado. Aunque algún escolar no quería salir a leer parte de la novela por vergüenza y nerviosismo, fueron apoyados por los docentes, que les animaban a participar en la lectura. "Que los alumnos tengan contacto con los clásicos universales nos parece muy interesante, ya no se suele leer en los colegios", explicaba Lola Fernández, profesora del centro educativo Santo Ángel.

Aunque, en el caso de este colegio, según Lola Fernández, los alumnos ya habían practicado esta jornada durante las clases: "Están muy emocionados porque se han estado preparando para la lectura del libro, me parece que la participación del colegio es muy importante en este tipo de actos", manifestaba la docente.

Alumnos y profesora del colegio Santo Ángel durante la Maratón de Lectura del Quijote de la Mancha. / Jota Granado

Complicada pero entretenida

Cada participante se sentaba en una silla, donde, delante del Quijote, leían unos renglones en voz alta para todos los presentes. "La lectura ha sido complicada, porque son palabras antiguas", confesaba Eva, alumna del colegio Arias Montano. La obra no estaba adaptaba a niños, era la versión original de Cervantes, por eso, a algún alumno le podía parecer extensa. "Me ha parecido entretenido, pero muy largo", admitía Alejandro, escolar del centro educativo Santo Ángel.

Esta XIX edición de la Maratón de Lectura estaba orientada sobre la lectura de la segunda parte del Ingenioso Hidalgo, por eso, tanto Eva como Alejandro estaban deseosos de terminar la novela ya en casa. "Terminaré de leer el Quijote porque está divertido", revelaba la alumna del Arias Montano mientras alguno de sus compañeros de clase entonaba el Quijote.

Alumnos durante la Maratón de Lectura del Quijote de la Mancha. / Jota Granado

Los alumnos de ambos colegios coincidían en que preferían estar en el Museo Luis de Morales antes que en clase. «Venir a este tipo de actividades es divertido», reconocían. Este tipo de actividades acerca al alumnado a la lectura, dejando a un lado, aunque sea por un día, las aulas.

Noticias relacionadas

Esta Maratón de Lectura se encuentra dentro del marco de la programación de la Semana del Libro en Badajoz, con actividades enfocadas a la educación de los escolares y al público general que desee asistir a las jornadas.