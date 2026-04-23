La marcha solidaria de la Aoex en Badajoz ya tiene fecha: se celebrará el 9 de mayo

Un año más, y ya van seis, recorrer 7,5 kilómetros que separan la Residencia Universitaria Hernán Cortés y el centro comercial El Faro servirá para fomentar las sonrisas de los pacientes oncológicos más pequeños. Es el itinerario de la VI Marcha Solidaria de la Asociación Oncológica Extremeña (Aoex), que se celebrará el próximo 9 de mayo.

Una edición más, la iniciativa, cuenta con el apoyo de la Diputación de Badajoz y su Residencia Universitaria Hernán Cortés, cuyos residentes se vuelcan cada año en la organización.

El diputado de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional, Ricardo Cabezas, la presidenta de la Aoex, Isabel Rolán, la responsable de actividades y coordinadora de voluntarios de la asociación, María Engracia Manzanedo, y el director de la Hernán Cortés, Joaquín Pineda, han presentado esta mañana la marcha, que arrancará a las 10.00 de la mañana desde la residencia universitaria y pasará por el puente de Palmas, el parque de la margen derecha del Guadiana y la avenida de Elvas hasta El Faro.

Las inscripciones, con una cuota de 8 euros, ya se pueden realizar y, este año, como novedad, se podrán hacer el mismo día de la caminata.

En la presentación, Cabezas ha puesto en valor el destino de los recursos que se recaudan, que se dedican a atención psicológica especializada, al acompañamiento emocional, a programas educativos, a actividades de ocio terapéutico, como una convivencia en la propia Residencia Hernán Cortés, y a la red de apoyo constante dentro y fuera del ámbito hospitalario de la asociación oncológica. "Servicios esenciales que la Aoex presta de forma gratuita y que marcan una diferencia real en momentos especialmente difíciles”, ha valorado el diputado.

También ha querido destacar el papel de la Residencia Hernán Cortés, no solo como punto de salida de la marcha, "sino como motor humano de esta iniciativa". "Nuestros residentes participan activamente, de forma voluntaria, implicándose en la organización, en la difusión y en el propio desarrollo de la marcha. Son un ejemplo de cómo la juventud de nuestra provincia responde cuando se le ofrece la oportunidad de contribuir a una causa justa", ha señalado Cabezas.

"Cada sonrisa suma"

Por su parte, Rolán ha dicho que esta marcha es “un camino en el que cada paso cuenta y cada sonrisa suma”.

En la rueda de prensa también ha intervenido Rafael Pérez, padre de una niña con tratamiento onco-hematológico que ha remarcado la importancia de “no sentirse sola, que afecta también a las familias debido a las rutinas que incorporamos a nuestra vida entre pruebas y terapias”. En ese sentido, ha ensalzado “algo tan valioso como la comunidad que crea esta marcha”, en la que, además, “hay visibilización de las historias que hay detrás”, lo que hace el camino “algo más humano”.

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Fiesta con Vonco

Pérez también ha compartido que Vonco, la mascota de la asociación que representa el papel de los voluntarios que siempre acompañan a los niños y a sus padres, es el peluche favorito de su hija y “no puede dormir sin él”, por lo que a ella y a tantos otros les encantará verlo de nuevo, a tamaño real, en la gran fiesta posterior que se celebrará al llegar a El Faro.