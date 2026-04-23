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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 23 de abril
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Vecinos de la carretera de Sevilla de Badajoz denuncian "desinformación y caos" por las obras
Exigen una reunión «urgente» con el ayuntamiento y el Ministerio de Fomento sobre el suministro de agua potable, el que ahora carecen, y para abordar los cambios en el proyecto, en el que se ha elevado la cota de la vía con respecto a las casas
Los huertos de Llera, cuatro meses después: "Ya nos estamos surtiendo de todo y además es cien por cien ecológico"
Los adjudicatarios empiezan a recoger ya las primeras frutas y verduras. Comparten cosecha, consejos y mañanas de convivencia en la barriada
Seis colegios, un Quijote y un maratón: la gran mañana cultural que vive hoy Badajoz
Cientos de escolares leerán la novela de Cervantes en el Museo Luis de Morales. La programación incluye también citas con música, cuentacuentos y juegos de cartas hasta el domingo
Badajoz se cita hoy con el universo literario de Antonio Lobo Antunes
Antonio Sáez Delgado pronuncia esta tarde en el salón de actos de Cajalmendralejo una conferencia sobre "el escritor perseguido por el Premio Nobel"
'La Arquitectura del Pájaro' lleva poesía y música al Hospital Centro Vivo de Badajoz
Daniel Casado y Alberto Terrón presentan un recital en el que se abordan cuestiones tan diversas como el cambio climático, la igualdad de género o la inteligencia artificial
- La firma de moda que abrirá próximamente un nuevo local en El Faro de Badajoz
- Bidaia, el restaurante de Badajoz que entra en la selección de la Guía Michelin: 'Pensábamos que era una broma
- La flota de autobuses urbanos de Badajoz se renueva con 7 vehículos eléctricos
- Justo Vila presenta en Badajoz 'Casi una vida': 'Hemos dado un paso atrás
- Bucheta, un bar con capas de vida
- En Badajoz la regularización de migrantes arranca sin colas, con muchas citas previas y esperanza en más de mil personas
- El TSJEx avala la condena a un hombre por violar a una conocida en el baño de un bar de Badajoz
- Una madre y su hijo logran sofocar un incendio en su vivienda de Pardaleras con un extintor prestado por un bar