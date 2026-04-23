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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 23 de abril

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Vecinos del paraje de San Gabriel junto a las obras de la carretera de Sevilla, en el tramo junto a sus viviendas.

Vecinos del paraje de San Gabriel junto a las obras de la carretera de Sevilla, en el tramo junto a sus viviendas. / JOTA GRANADO

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Vecinos de la carretera de Sevilla de Badajoz denuncian "desinformación y caos" por las obras

Exigen una reunión «urgente» con el ayuntamiento y el Ministerio de Fomento sobre el suministro de agua potable, el que ahora carecen, y para abordar los cambios en el proyecto, en el que se ha elevado la cota de la vía con respecto a las casas

Los huertos de Llera, cuatro meses después: "Ya nos estamos surtiendo de todo y además es cien por cien ecológico"

Los adjudicatarios empiezan a recoger ya las primeras frutas y verduras. Comparten cosecha, consejos y mañanas de convivencia en la barriada

Seis colegios, un Quijote y un maratón: la gran mañana cultural que vive hoy Badajoz

Cientos de escolares leerán la novela de Cervantes en el Museo Luis de Morales. La programación incluye también citas con música, cuentacuentos y juegos de cartas hasta el domingo

Badajoz se cita hoy con el universo literario de Antonio Lobo Antunes

Antonio Sáez Delgado pronuncia esta tarde en el salón de actos de Cajalmendralejo una conferencia sobre "el escritor perseguido por el Premio Nobel"

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Daniel Casado y Alberto Terrón presentan un recital en el que se abordan cuestiones tan diversas como el cambio climático, la igualdad de género o la inteligencia artificial

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