Nuevo paso para la autovía Badajoz-Zafra: Transportes aprueba el estudio informativo con una inversión de más de 550 millones

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible da un nuevo paso para la construcción de la autovía entre Badajoz y Zafra: ha aprobado el expediente de información pública y definitivamente el estudio informativo, siguiendo el corredor de la N-432.

Las actuaciones que se contemplan en el proyecto tienen una inversión estimada de 551,4 millones de euros y una parte ya se están definiendo en el proyecto de la Ronda Este de Badajoz.

La resolución de aprobación publicará próximamente en el Boletín oficial del Estado (BOE), según informe el ministerio.

En este estudio informativo se han definido y se han comparado diferentes alternativas de trazado, de conexión y de explotación de la actuación objeto de estudio, para que pudiera servir de base al expediente de información pública y al trámite de evaluación de impacto ambiental, con el objetivo de poder seleccionar la más adecuada.

Las alternativas seleccionadas tras el proceso de información pública y que ya cuentan con declaración de impacto ambiental favorable desde el 11 de noviembre de 2025 son: la conexión con la autovía A-5, ya en desarrollo por parte del proyecto de trazado y construcción de la Ronda Este de Badajoz y la autovía entre Badajoz y Zafra (conexión con A-66), con una longitud aproximada de 71 kilómetros.

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Adicionalmente, se plantea la construcción de una vía de una vía de servicio de unos 8 kilómetros de longitud para la conexión entre enlaces de la A-66.