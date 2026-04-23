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Nuevo tiroteo en Badajoz: varias personas se enfrentan a tiros en el parque del Rivillas

Se han escuchado una decena de detonaciones y los implicados han huido a la carrera, según varios testigos. La Policía Nacional se ha desplegado en la zona para tratar de localizarlos

Un vehículo de la Policía Nacional.

Un vehículo de la Policía Nacional. / LA CRÓNICA

Belén Castaño Chaparro

Belén Castaño Chaparro

Badajoz

Nuevo tiroteo en Badajoz. Esta vez en el parque del Rivillas, donde al menos cuatro personas se han enfrentado entre sí a tiros.

Los hechos han sucedido a primera hora de la tarde, en la zona entre los puentes de San Roque y el de la carretera de Sevilla, donde ahora mismo hay un amplio despliegue de la Policía Nacional para tratar de localizar a los implicados.

Fuentes de la comisaría confirman el tiroteo, pero, de momento, no ofrecen más detalles de lo sucedido a la espera de que avance la investigación.

Según testimonios recogidos por este diario, se han escuchado al menos una decena de detonaciones y los implicados, vestidos de negro, habrían huido a la carrera del lugar hacia la zona de La Picuriña y la carretera de Sevilla, donde los agentes los están buscando

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De momento, parece que ninguna persona ha resultado herida.

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