Seis colegios, un Quijote y un maratón: la gran mañana cultural que vive hoy Badajoz

Badajoz da hoy el pistoletazo de salida a una nueva edición del Maratón de Lectura dedicado a El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, una de las actividades incluidas en la Semana del Libro, que se celebra en la ciudad del 23 al 26 de abril.

La cita, que alcanza ya su decimonovena edición, tiene lugar hoy, de 9.30 a 10.30 horas, en el Museo de la Ciudad Luis de Morales, escenario habitual de esta propuesta cultural que cada año reúne a lectores de distintas edades en torno a la obra más universal de Miguel de Cervantes.

Se trata de una actividad gratuita, abierta tanto a centros escolares como al público en general, con el objetivo de fomentar la lectura y acercar los clásicos de la literatura española a la ciudadanía.

En esta edición participarán alumnos de los colegios Santo Ángel, Arias Montano, Sagrada Familia, Salesiano Ramón Izquierdo, Puerta Palma y Nuestra Señora de la Soledad, que pondrán voz a distintos fragmentos de la emblemática novela española.

El XIX Maratón de Lectura está organizado por la Asociación de Amigos del Museo Luis de Morales y la concejalía de Cultura, en el marco de una programación que convierte a Badajoz en punto de encuentro para la promoción del libro y la lectura durante estos días.

Mañana será el turno de una cita que aúna música y lectura con la organización de Aristas Martínez a partir de las 20.00 horas también en el Museo de la Ciudad Luis de Morales, con Rui Díaz a la voz y a la guitarra y Mercedes Trigo al violonchelo; mientras que el 25 desde las 10.30 también en dicho espacio será el turno de 'World Book Day', en colaboración con Kids & Us con cuentacuentos y actividades para los niños y sus familias, con inscripción previa hasta que se complete el aforo a través de la página web del museo o en contacto con esta academia.

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Las actividades continúan el domingo 26 de abril, en horario de mañana desde las 12.00, con la puesta en valor del juego de cartas 'El tiempo en sus manos' en torno a la historia de la capital pacense y diseñado por la asociación Amigos de Badajoz junto a la Gran Orden de Defensa de la ciudad.