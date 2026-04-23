¿Qué hacer este fin de semana en Badajoz? Estos son los planes y eventos con conciertos, teatro y literatura

Badajoz despliega este fin de semana una programación cultural diversa que recorre desde la música contemporánea y la lírica hasta el teatro, el humor y las propuestas familiares.

Jueves

La jornada arranca a las 18.00 horas con el concierto del grupo Limc, enmarcado en el XVIII Ciclo de Música Contemporánea. A las 19.00, dos citas simultáneas: la Orquesta de Extremadura ofrece en el Palacio de Congresos Manuel Rojas de Badajoz el programa 'La grandeza del humilde', un concierto sinfónico de repertorio accesible; y en el salón de actos de Cajalmendralejo, el profesor Antonio Sáez Delgado imparte la conferencia 'El escritor perseguido por el Premio Nobel', un acercamiento a la obra de Antonio Lobo Antunes, uno de los autores más destacados de la literatura contemporánea en lengua portuguesa.

Así mismo, a partir de las 19.00 horas también se podrán degustar las hamburguesas de The Burguer Cup, que estarán disponible en Badajoz hasta el domingo.

La celebración del día del Libro continúa a las 20.00 horas en la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País, con una actividad que mezcla literatura y conferencia en torno a la lectura y el pensamiento. El cierre del día llega a las 20.30 horas en El Hospital Centro Vivo con Daniel Casado y Alberto Terrón presentando 'La arquitectura del pájaro', un concierto que fusiona poesía y música en una propuesta íntima y contemporánea.

Viernes

El viernes arranca a las 18.45 horas en el palacio de congresos de Badajoz con 'Cantemos', una propuesta musical participativa pensada para todos los públicos. A las 19.00, la Biblioteca Pública Municipal Santa Ana acoge el I Recital Poético-Musical BPM Santa Ana, un recital que es parte de las actividades del mes del libro, promovidas por la Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Badajoz, y busca fusionar la poesía con la música en un entorno cultural y artístico.

A las 19.30 coinciden dos citas: la Temporada Lírica 'A viva voz' en el Edificio Montesinos 22 de la Fundación CB, con Ana Paila Rada y Ricardo Francia interpretando repertorio vocal, y 'Por amor al arte' en El Hospital Centro Vivo, un encuentro literario centrado en la figura del pintor olivero Timoteo Pérez Rubio.

A las 20.00 horas, el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC) ofrece un concierto de música electroacústica a cargo del Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil, dentro del XVIII Ciclo de Música Contemporánea, explorando nuevas formas sonoras.

A las 21.00, el Teatro López de Ayala presenta 'El raro de los 90', de David Domínguez, un espectáculo de humor cargado de referencias generacionales, con un repaso en tono irónico, simpático y gamberro a sus vivencias en la maravillosa década de los 90.

La jornada se cierra a las 23.30 en el club La Santa con el concierto de Bulo, ideal para quienes buscan música en directo a cargo de la banda española de rock formada por los músicos Lorenzo González y Woody Amores, conocidos por su trayectoria en la banda de Robe.

Sábado

El sábado comienza a las 19.30 horas en La Santa con el concierto de Rewinder, una actuación enérgica para abrir la noche.

A las 20.00 horas, el palacio de congresos acoge a OBK con su 'Vértigo Tour', una gira conmemorativa por su 35 aniversario que repasa algunos de los temas más emblemáticos del pop electrónico español. Por otro lado, el Círculo Pacense ofrece la conferencia 'La mujer en la Segunda República', impartida por Remigio Cordero y centrada en la historia y el papel femenino, también a las 20.00.

A las 21.00 horas, el Teatro López de Ayala presenta 'Tarot y Tentempié', una propuesta escénica que combina humor, improvisación y un toque de misterio, en la que el mundo simbólico del tarot sirve como hilo conductor para interactuar con el público. Para cerrar la noche, a las 22.00 horas, OffCultura ofrece un concierto tributo a Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat, revisitando grandes clásicos de estos dos artistas de la música española.

Domingo

Para acabar el fin de semana, a las 11.00 horas el Teatro López de Ayala acoge el XLI Festival de Folklore en la Escuela, una cita dedicada a la música y danza tradicionales con carácter educativo. A las 18.00 horas, el palacio de congresos presenta 'El Show de la Fantasy House', un espectáculo familiar que combina música, fantasía y entretenimiento visual. Se trata de una obra de teatro inmersiva basada en el universo de los youtubers del Team Fantasy: Animalize21, AlesGF, El Cuchillas y Pablete Pablitor.

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Una programación amplia y diversa que convierte a Badajoz en un punto de encuentro cultural durante estos días, con propuestas para todos los gustos y edades.