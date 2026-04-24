Los bomberos de Badajoz auxilian al conductor de una furgoneta atrapada en la salida del parking de Conquistadores

Una furgoneta de reparto quedó atrapada esta tarde al intentar salir del parking de Conquistadores, en Badajoz, por el acceso de Manuel Saavedra Palmeiro, según han informado fuentes del parque municipal de bomberos a este diario.

El vehículo llevaba instalado en la parte superior un sistema de climatización, que fue el elemento que impactó contra el techo de la salida. Según las mismas fuentes, la furgoneta había entrado al aparcamiento por Fernando Calzadilla, una zona con mayor altura por la que acceden habitualmente vehículos de mayores dimensiones, como camiones vinculados a la zona comercial.

El problema se produjo cuando el conductor intentó abandonar el aparcamiento por otra salida, sin advertir la diferencia de altura. "No se ha dado cuenta y ha salido por otro lado", han explicado los bomberos.

A su llegada, los efectivos comprobaron que trabajadores de la zona ya habían liberado parcialmente el vehículo, después de cortar una chapa que dificultaba la maniobra. Los bomberos revisaron la furgoneta y confirmaron que no presentaba daños importantes en el techo ni estaba encajada de forma grave.

Sin fuego ni heridos

Los efectivos ayudaron a sacar la furgoneta marcha atrás, sin que fuera necesaria una intervención de mayor alcance. "Le hemos ayudado un poco a sacar la marcha atrás y ya está", han señalado.

Aunque en un primer momento se alertó de un posible olor a humo, los bomberos han aclarado que procedía del embrague del vehículo, debido a los intentos de mover la furgoneta. "No ha habido fuego ni ha habido nada", han indicado.

Noticias relacionadas

En el interior del vehículo viajaba un único ocupante, que no resultó herido.