La solidaridad y el deporte se unen en la San Romilla de Badajoz

Una nueva edición de la carrera solidaria San Romilla se celebra en Badajoz, que cumple diez convocatorias. La jornada dará comienzo a las 10.30 horas del domingo 26 de abril y tendrá como lugar de partida la margen izquierda del Guadiana, donde esperan la participación de hasta 500 participantes.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el inicio de la carrera y tienen un precio de 3 euros para niños y 5 para adultos, además de poder adquirir una camiseta de la carrera que tendrá un coste de 8 euros. Todo lo recaudado irá destinado a la oenegé Entreculturas, que se encarga de ofrecer apoyo a personas en situación de vulnerabilidad.

Esta carrera solidaria está organizada por la Escuela Deportiva Guadalupe y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Badajoz y la Diputación de Badajoz. Todas las entidades coinciden en impulsar el deporte como nexo de unión con la solidaridad y los buenos hábitos de vida.

Rueda de prensa X San Romilla. / M. C. M.

En la presentación de la carrera, el diputado de Deporte de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha agradecido al colegio Guadalupe su implicación, por convertir el deporte "en una vía de valores que fomenta la solidaridad, integra y educa". Por otro lado, el concejal de Deportes de Badajoz, Juan Parejo, ha querido subrayado la importancia de esta cita ya consolidada en el calendario deportivo de Badajoz.

En el acto, el director del colegio Guadalupe, Ernesto González, ha señalado la importancia a lo largo del tiempo de la San Romilla, que dio comienzo en San Roque en los años 80 en distinto formato, y que en 2022 pasó a la margen izquierda del Guadiana. Por su parte, el coordinador deportivo del centro, Antonio Barril, ha agradecido a los 59 voluntarios que ayudan en la organización, entre los que se encuentran monitores y entrenadores del centro, padres de la comunidad educativa y personas que formaron parte de la entidad y que siguen colaborando en esta cita.

Ocho carreras

La jornada estará compuesta de ocho carreras y los participantes podrán inscribirse a partir de los 2 años. Los más pequeños correrán 150 metros y se irá aumentando la distancia conforme avancen de categoría hasta que, a partir de la categoría juvenil, los participantes puedan disputar la milla urbana. Finalmente, a las 12.45 horas tendrá lugar la categoría absoluta, donde no solo participan pacenses, sino que acogerá a deportistas del resto de Extremadura y corredores preparados llegados desde Portugal.

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Esta cita deportiva y solidaria estará amenizada con diversos talleres, tómbolas, actividades infantiles y animación para todos los públicos. Además, contará con la participación de Batalá Badajoz, que pondrá ritmo a una mañana llena de animación.