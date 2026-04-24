Gran éxito de The Burguer Cup en Badajoz: más de 3.000 hamburguesas vendidas en su primer día

Gran éxito de The Burguer Cup en Badajoz. El concurso y festival de hamburguesas que reúne a algunas de las marcas más premiadas del país, ha conseguido vender más de 3.000 en el primer día.

El evento ha arrancado con cifras muy positivas. "Badajoz nos ha recibido de una buena manera. El primer día hemos tenido una buena expectativa del público", explica Yuri Cornejo, coordinador del evento. Además, ha detallado que la afluencia ha sido elevada desde el inicio, y espera "que el fin de semana siga igual".

El evento, que permanecerá abierto hasta el domingo a la una de la madrugada, reúne food trucks de distintas ciudades y cuenta también con una iniciativa solidaria: la venta de vasos solidarios, cuyo beneficio se destina a personas afectadas por ELA.

La hamburguesa más vendida

Entre los participantes destaca la hamburguesería Gosso, uno de los nombres más reconocidos del circuito. Su responsable, John, destaca la buena acogida en la ciudad: "Badajoz es estupenda, la gente viene con mucha alegría".

Su hamburguesa la 'Only Fans' es una de las más demandadas por el público y de las más populares. Una combinación de carne smash madurada con doble cheddar, una base de queso, parmesano rallado, salsa de bacon, crujiente ahumado y una jeringuilla de cheddar para introducir en el interior de la hamburguesa.

Además de ser la más vendida, Gosso también cuenta con el palmarés más amplio del evento, con dos segundos premios en Elche y Vélez-Málaga y dos primeros premios en Talavera de la Reina y Logroño, entre otros.

Según explica John, el negocio está teniendo una alta demanda desde el inicio del evento: "Hemos vendido unas 300 hamburguesas en un solo día, esperamos seguir en esta dinámica". Esta marca de Murcia, cuenta además con Blitz, otra hamburguesería dentro del evento, cuya propuesta recibe el nombre de 'La Traviesa 2.0'.

Representación extremeña

Desde Don Benito, el equipo de una de las hamburgueserías participantes destaca su presencia en el evento como una forma de representar a Badajoz y a toda Extremadura. Con dos locales en la región (Don Benito y Villanueva de la Serena), aseguran que su propuesta es "única en el festival".

Su hamburguesa, elaborada con pulled pork, quesos cheddar y grana padano, salsa baconesa y cebolla crujiente, ha sido una de las más llamativas por su combinación de sabores, lo que les ha permitido conseguir un tercer premio en el evento de The Burguer Cup en Don Benito.

El equipo reconoce que el primer día superó todas sus expectativas: "Hubo mucho más jaleo de lo que esperábamos, no pensábamos que íbamos a tener este recibimiento en Badajoz", señalaron, destacando la gran acogida del público.

Opiniones

La respuesta del público a The Burger Cup en Badajoz es en general positiva, aunque con matices. Muchos asistentes valoran la calidad y la creatividad de las hamburguesas, destacando la variedad de propuestas y la originalidad de algunas combinaciones de sabores que no se encuentran habitualmente en este tipo de eventos.

Sin embargo, también se repiten ciertas críticas relacionadas con la experiencia en el recinto. Algunos visitantes consideran que las colas son demasiado largas en los puestos más populares, lo que obliga a esperar bastante tiempo antes de poder pedir. "Para algunas hamburguesas hay que hacer mucha cola, pero merece la pena", cuentan algunos clientes.

Otra de las observaciones más frecuentes tiene que ver con el precio, ya que varios asistentes opinan que las hamburguesas resultan algo caras en relación con su tamaño, aunque reconocen que el sabor compensa. También hay quienes destacan positivamente la sorpresa que generan algunas recetas, señalando que hay combinaciones que, a priori, no parecen habituales pero que terminan funcionando muy bien. "Hay mezclas de sabores que no te explicas cómo pueden combinar así de bien".

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Por último, la gran afluencia de público ha provocado momentos de saturación en el recinto, especialmente en horas punta, lo que dificulta en ocasiones encontrar sitio para comer con tranquilidad.