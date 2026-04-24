Lorenzo González se inspira en Robe Iniesta para desarrollar su nuevo proyecto Bulo que debuta en Badajoz: "Hemos aprendido de sus rutinas de trabajo"

Lorenzo González es un cantante, compositor y músico español que formó parte de la banda de Robe Iniesta desde 2015. Lorenzo aportaba voz, bajo y guitarra a los proyectos que comenzó a tomar Robe en solitario y fue partícipe en la grabación de álbumes clave de esta etapa del fundador de Extremoduro, como fueron 'Lo que aletea en nuestras cabezas' y 'Destrozares'.

Ahora, Lorenzo ha fundado una nueva banda, llamada Bulo, junto a la guitarra y coros de otro exintegrante de la banda de Robe Iniesta, Woody Amores; el bajo de Ismael Tovar y la batería de Antonio Pintor. Este nuevo grupo musical actuará en Badajoz para presentar sus nuevos y recién creados trabajos. Lo harán esta noche en la Sala La Santa ubicada en la calle Zurbarán a las 23.00 horas. El precio de las entradas varía según el tipo de compra, la anticipada tiene un costo de 12 euros mientras que en taquilla, 15 euros.

P- ¿Cómo surgió el grupo Bulo?

R- Surgió porque Woody y yo siempre hemos estado trabajando juntos y a raíz de estar con Robe, de manera paralela empezamos a trabajar material propio, de ideas que íbamos rescatando de algunas quedadas. Ha sido la lógica de estar siempre juntos.

P- ¿Cómo le ha servido la experiencia de trabajar con Robe para crear este nuevo proyecto?

R- Nos ha servido de mucho porque hemos aprendido de las rutinas de trabajo de Robe. Organizaba con mucho tiempo todo lo que conlleva no solo la música y la letra, sino la parte escénica y demás. Lo más bonito era lo tantísimo que le importaba su trabajo, que muchas veces lo tienes desgastado y lo haces por rutina pero con Robe en ningún momento era un trabajo, sino algo que realmente le gustaba.

P- ¿Cuáles eran algunas de esas rutinas de trabajo de Robe que menciona, y que seguirán para Bulo?

R- Lo primero, Woody y yo nos ponemos a trabajar los temas, enviándonos material y luego, hacemos una pequeña estructura de la idea que queremos para el tema, y sobre todo, trabajar todo el material que tenemos en el local de ensayo. Es decir, poner en pie todo el verdadero sonido que merece el tema.

P- ¿Tienen ideas inspiradas procedentes de sus trabajos con Robe?

R- Sí, al margen de haber sido un compañero o un amigo, es uno de los escritores más importantes de habla hispana. Siempre, lo quieras o no, algo llevas arrastrando de toda esa inspiración que hemos podido vivir junto a él.

P- ¿Cómo esperan que les reciba la ciudad de Badajoz?

R- Esperemos que con todo el cariño como el que nosotros vamos a poner en nuestro material. Hay ganas de directo y el público también quiere ver que estamos haciendo.

P- ¿Qué espera que sea su proyecto en un futuro?

Noticias relacionadas

R- Espero que sea un proyecto que tire hacia delante. Sin perder la esencia de lo que queremos hacer y lo que nos apetece. Nos gustaría llegar a un público siendo honestos con nosotros mismos.