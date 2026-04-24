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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 24 de abril

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Agentes de la Policía Nacional en la avenida Santo Cristo de la Paz, en San Roque, donde se han desplegado tras el tiroteo, este jueves por la tarde.

Agentes de la Policía Nacional en la avenida Santo Cristo de la Paz, en San Roque, donde se han desplegado tras el tiroteo, este jueves por la tarde. / R. P.

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

El sindicato policial Jupol denuncia "la grave escalada'" de violencia con armas de fuego que vive Badajoz: "El tiroteo de San Roque marca un antes y un después"

Alerta de que no se trata de un episodio aislado, sino de hechos que cada vez van a más y en los que los autores actúan "con impunidad". Exige responsabilidades institucionales y la puesta un plan de seguridad extraordinario

Goteras, humedades, bajantes en mal estado e iluminación escasa: así está el parking de Santa María en Badajoz

La Inmobiliaria Municipal lo construyó hace 20 años en el corazón del Casco Antiguo y desde entonces no se ha sometido a reformas importantes. El ayuntamiento contrata los arreglos por casi 150.000 euros

Lorenzo González se inspira en Robe Iniesta para desarrollar su nuevo proyecto Bulo que debuta en Badajoz: "Hemos aprendido de sus rutinas de trabajo"

El grupo musical Bulo, producido por dos exintegrantes de la banda musical del líder de Extremoduro, actuará este viernes 24 de abril en la Sala La Santa

Agus Moriano ofrecerá un homenaje al cantautor Luis Eduardo Aute bajo el título 'Al alba'

El concierto será en la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés a las 19.00 horas con entrada libre hasta completar aforo

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Regresa la temporada lírica al Casco Antiguo de Badajoz con la soprano Ana Paula Rada y el pianista Ricardo Francia

El concierto tendrá lugar este viernes a las 19.30 horas en Montesinos 22

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