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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 24 de abril
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
El sindicato policial Jupol denuncia "la grave escalada'" de violencia con armas de fuego que vive Badajoz: "El tiroteo de San Roque marca un antes y un después"
Alerta de que no se trata de un episodio aislado, sino de hechos que cada vez van a más y en los que los autores actúan "con impunidad". Exige responsabilidades institucionales y la puesta un plan de seguridad extraordinario
Goteras, humedades, bajantes en mal estado e iluminación escasa: así está el parking de Santa María en Badajoz
La Inmobiliaria Municipal lo construyó hace 20 años en el corazón del Casco Antiguo y desde entonces no se ha sometido a reformas importantes. El ayuntamiento contrata los arreglos por casi 150.000 euros
Lorenzo González se inspira en Robe Iniesta para desarrollar su nuevo proyecto Bulo que debuta en Badajoz: "Hemos aprendido de sus rutinas de trabajo"
El grupo musical Bulo, producido por dos exintegrantes de la banda musical del líder de Extremoduro, actuará este viernes 24 de abril en la Sala La Santa
Agus Moriano ofrecerá un homenaje al cantautor Luis Eduardo Aute bajo el título 'Al alba'
El concierto será en la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés a las 19.00 horas con entrada libre hasta completar aforo
Regresa la temporada lírica al Casco Antiguo de Badajoz con la soprano Ana Paula Rada y el pianista Ricardo Francia
El concierto tendrá lugar este viernes a las 19.30 horas en Montesinos 22
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