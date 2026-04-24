Todo lo que preocupa a las familias primerizas se responde hoy en Badajoz

La ciudad de Badajoz acoge esta tarde el Encuentro 2026 de Maternidad y Crianza, una cita organizada por el grupo de apoyo a la lactancia materna Maire que busca convertirse en un espacio cercano, útil y accesible para resolver dudas, compartir experiencias y reforzar las redes de apoyo en torno a la maternidad.

La jornada se celebra a partir de las 16.30 horas en la Casa de la Mujer, situada en la calle Federico Mayor Zaragoza, esquina con la avenida de Elvas, y está dirigida a madres, mujeres embarazadas, parejas, familiares y profesionales del ámbito sanitario. La participación es gratuita.

El encuentro nace con la intención de ofrecer información práctica y actualizada sobre algunos de los temas que más dudas generan durante los primeros meses de vida del bebé. Naara Gil, una de las madres voluntarias que promueven el colectivo Maire, subraya la importancia de "crear espacios donde las familias puedan sentirse escuchadas, acompañadas y respaldadas en una etapa marcada por cambios, preguntas y nuevas necesidades".

La lactancia, el sueño infantil, la extracción de leche y la crianza respetuosa serán algunos de los ejes principales de una jornada "pensada tanto para quienes están viviendo la maternidad en primera persona como para quienes acompañan desde el entorno familiar o profesional", señala.

Primeros días de lactancia

Una de las ponencias correrá a cargo de Marta Muñoz, enfermera, IBCLC, técnico en nutrición y asesora de porteo. Con experiencia en la unidad de lactantes y neonatología, y miembro de la comisión de lactancia materna del Hospital de Mérida, ofrecerá la charla Primeras horas y días de la lactancia.

Durante su intervención abordará cuestiones habituales en el inicio de la lactancia, como la subida de la leche, la alimentación del recién nacido y las dificultades más frecuentes de los primeros días, con un enfoque práctico y basado en información actualizada.

Entender mejor el sueño infantil

El descanso de los bebés también tendrá un papel destacado en la jornada con la participación de Teresa Fernández, pediatra especializada en sueño infantil, lactancia y alimentación. Su charla, Dormir como un bebé, pretende ayudar a las familias a comprender mejor cómo funciona el sueño en la infancia.

La ponencia dará respuesta a inquietudes habituales sobre los despertares nocturnos, los ritmos de sueño y las necesidades reales de los bebés, siempre desde una mirada respetuosa y apoyada en la evidencia.

El programa se completará con la intervención de Marina Salamanca, pediatra, IBCLC y experta universitaria en anquiloglosia, con amplia experiencia en consulta de pediatría y lactancia. Presentará la ponencia Cuando la talla SÍ importa. Tallaje de embudos. Extracciones más eficaces y menos molestas.

En ella se tratarán aspectos clave relacionados con la extracción de leche, la elección del sacaleches y la importancia de un tallaje adecuado de los embudos, con el objetivo de mejorar tanto la eficacia como la comodidad durante el proceso.

Redes de apoyo para criar acompañadas

Desde Maire destacan que este encuentro quiere ser mucho más que una sucesión de charlas. La jornada busca favorecer el intercambio de experiencias entre familias, resolver dudas frecuentes y reforzar la idea de que la maternidad y la crianza se viven mejor cuando existen información, acompañamiento y comunidad.

Con esta iniciativa, Badajoz se suma esta tarde a la conversación sobre una maternidad más acompañada, más informada y más respetuosa con las necesidades de madres, bebés y familias.