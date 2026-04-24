Quintana pide "confianza" en la policía ante la alarma por el último tiroteo en Badajoz

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha asegurado que entiende y comparte la "preocupación" de los vecinos de Badajoz y de su alcalde, Ignacio Gragera, por los últimos episodios violentos que se han registrado en la ciudad, que ha reconocido que son hechos "graves" que generan alarma, pero ha pedido a la ciudadanía "confianza en la Policía Nacional y la Guardia Civil".

En este sentido, ha abogado porque se deje trabajar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, "que no improvisan", sino que trabajan de manera planificada, con "inteligencia policial" y con una coordinación constante.

Quintana ha explicado que esta misma semana se ha desarrollado un dispositivo conjunto para el control de armas de la Guardia Civil y las policías local y Nacional y esta misma mañana ha pedido al general y a la jefa superior de Policía que se "incrementen" las actuaciones y la coordinación para resolver la situación que se está viviendo en Badajoz.

"La seguridad ciudadana no admite lecturas partidistas, hay que hacerla con rigor y estamos ante unas manos absolutamente profesionales", ha defendido.

En cuanto a la reivindicación de Gragera de que se refuerce la presencia policial, en colaboración con el Ministerio del Interior, con agentes de fuera de la región para poner freno a la escalada de violencia "sin precedentes"en la ciudad, el delegado ha insistido en que lo que se debe hacer es dejar trabajar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. "Los criterios no tienen que ser políticos, sino técnicos y quienes saben cómo se tiene que actuar son ellas", ha argumentado.

Con respecto a la denuncia del sindicato Jupol, que también habla de una escalada de violencia con armas de fuego nunca vista que ha generado intranquilidad en la ciudadanía y exige un dispositivo policial extraordinario y permanente, Quintana ha contestado que es "muy fácil pedir más policía", pero ha insistido en que no se está trabajando desde la improvisación. "La policía no trabaja en ningún caso con esa cuestión de inmediatez, lo hace con planificación, no como una cuestión de efecto inmediato", ha señalado el delegado, quien ha recordado que "son delincuentes y hay que conseguir las pruebas oportunas. A veces hace un daño tremendo una información errónea y, a veces, se da", ha añadido.

Sobre los hechos, el delegado ha confirmado, como ya publicó ayer este diario, que hay dos detenidos, ambos de nacionalidad colombiana, y que la investigación continúa abierta. Quintana se ha mostrado prudente a la hora de ofrecer detalles para no perjudicar el trabajo policial, pero sí ha avanzado que no se descarta que se produzcan nuevas detenciones.

Los dos detenidos permanecen en los calabozos de la comisaría a la espera de pasar a disposición judicial.

De momento, no se precisa cuántas personas participaron en los hechos ni tampoco si, como apuntan varias fuentes a este diario, se trata de dos sicarios contratados para acabar con la vida de un tercero, contra quien se suponen que abrieron fuego en la calle García de la Huerta, donde se inició el tiroteo, sin llegar a herirlo.

Munición y cargadores

"Se está trabajando para esclarecer los hechos y detener a todos los que estuvieran implicados", ha dicho. Asimismo, a preguntas de la prensa, ha explicado que en la zona donde se desarrolló el tiroteo se han recogido "mucha" munición y cargadores -que se están analizando en estos momentos-, aunque no armas de fuego.

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Quintana tampoco ha concretado si los hechos estarían relacionados con los tiroteos y ataques con cócteles molotov contra viviendas de San Roque y Cerro de Reyes, detrás de los que, según informó la policía, está el enfrentamiento entre dos familias.