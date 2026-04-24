Regresa la temporada lírica al Casco Antiguo de Badajoz con la soprano Ana Paula Rada y el pianista Ricardo Francia

La joven soprano lírico-ligera Ana Paula Rada, formada en la Escuela Superior de Música Reina Sofía y el Catedrático de Repertorio con piano para voz, Ricardo Francia, ofrecen un recital dentro de la temporada lírica 'A viva voz', de Fundación CB, en Montesinos 22, este viernes a las 19.30 horas.

Esta será la sexta velada que compone el ciclo que tiene como objetivo poner en valor la lírica mediante la combinación de piano y voz. Como el resto de espéctaculos, los conciertos tienen entrada libre hasta completar aforo.

Trayectoria de los protagonistas

Ana Paula Rada es una artista soprano lírico-ligera nacida en Portugal en el año 2001. Fue alumna de la Escuela Superior de Música Reina Sofía y ha participado en numerosos conciertos como solista con piano y orquesta. A pesar de su juventud, ya ha trabajado con maestros de la música como Jorge Salgueiro o José Gomez y en coros como Dido and Aeneas de Henry Purcell u Orfeo ed Euridice de Gluck de Silvia Mateus.

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Ricardo Francia actuará en el piano con voz junto a Ana Paula. Es natural de Las Palmas de Gran Canaria y discípulo de maestros del piano como Nicole Postel y Francisco Martínez Ramos. Obtuvo la titulación superior de Piano y Música de cámara. Además ha recibido clases magistrales de pianistas como Katerina Gurska, Esteban Sánchez, Gabor Gsaloj y Assia Zlatkowa en Gran Canaria, en Inglaterra obtuvo lecciones de artistas como Julian Jacobson, Bernard Roberts y Willian Howard.