Vecinos de Badajoz, tras el tiroteo de San Roque: "Alguien tiene que hacer algo. Queremos recuperar nuestra tranquilidad"

La alarma se ha instalado en Badajoz después del episodio registrado ayer, cuando se produjeron disparos en varios puntos de San Roque en torno a las tres y media de la tarde. La inquietud vecinal se ha visto agravada por el hecho de que uno de los disparos alcanzara el interior de una farmacia 24 horas situada en la avenida Santo Cristo de la Paz. Una bala llegó a atravesar el mostrador, en una zona en la que en ese momento podría haber habido clientes.

El suceso ha causado especial impacto entre quienes viven en las inmediaciones. Luna Pérez, vecina de la zona, asegura que no escuchó los disparos, pero que se enteró después por la prensa. Reconoce que la cercanía del episodio le produjo mucha inquietud: "Me asusté porque vivo exactamente a dos minutos. Es preocupante porque ha habido varios tiroteos ya en Badajoz y no sabemos el porqué, si habrá sido un ajuste de cuentas o qué habrá sido", relata.

La preocupación no se limita al hecho concreto, sino a la percepción de que los episodios violentos empiezan a repetirse en la ciudad.

María Isabel Hidalgo apunta a una preocupación añadida. A su juicio, este tipo de sucesos se solían asociar a zonas más conflictivas, pero ahora existe la sensación de que la violencia se está extendiendo a otros puntos de Badajoz. "Al final suelen asociarse este tipo de hechos a barrios un poco más marginales, donde hay problemas y demás, pero se está expandiendo al resto de la ciudad y eso es lo más preocupante", afirma.

La vecina insiste en que la situación obliga a hacerse preguntas. "Es inquietante en el sentido de decir qué está pasando", señala. Además rechaza la normalización de estos episodios violentos en la vida cotidiana: "Esto no es Estados Unidos para que haya esa facilidad de tener armas. O está fallando la educación, porque seguramente los implicados son jóvenes, o algo falla", sostiene. "Yo lo veo un poco repugnante. No comprendemos nada".

"Era una ciudad segura"

Toni Covarsí y su hermana Fátima recuerdan que Badajoz siempre ha sido percibida como una ciudad tranquila. Ambas destacan que esa imagen de seguridad forma parte de su identidad y que hechos como los de ayer quiebran esa confianza. "Siempre se ha dicho que Badajoz es un sitio en el que se vive muy bien, supertranquilo, porque la gente es superamable y ahora te da miedo", lamenta Toni.

Los disparos ocurrieron a plena luz del día y en una zona de paso, lo que eleva la sensación de vulnerabilidad: "Que a las tres y media de la tarde, en un sitio super de paso, pasen estas cosas es una inseguridad total", añade.

"Alguien se tiene que hacer cargo de esto, no hay ninguna seguridad", asegura por su parte Fátima Covarsí, que reclama medidas para devolver la tranquilidad a la población.

"Que se pongan las pilas. Alguien tiene que hacer algo. Queremos recuperar nuestra ciudad tranquila", insiste.