Intervienen armas de fuego en la investigación por el último tiroteo en Badajoz

La investigación por el tiroteo que tuvo lugar el pasado jueves en San Roque ha llevado a la Policía Nacional de Badajoz a registrar una vivienda de la urbanización de Tres Arroyos, donde se han intervenido armas de fuego.

Según ha podido saber este diario, el registró se llevó a cabo el viernes sobre las dos de la tarde y, de manera simultánea, también se detuvo a una mujer en el Cerro de Reyes. En principio, se le atribuiría un delito de tenencia ilícita de armas.

La Policía Nacional no confirma este registro ni la intervención de las armas de fuego, alegando que las actuaciones son secretas. No obstante, varias fuentes solventes aseguran que se han producido.

De momento, no ha trascendido ni cuántas armas ni de qué tipo son las incautadas ni tampoco si tienen relación directa con el tiroteo de San Roque.

A disposición judicial

Está previsto que la mujer detenida, que se encuentra en los calabozos de la comisaría, pase a disposición judicial a lo largo de la mañana de hoy.

También este domingo serán trasladados a los juzgados para declarar ante el juez los dos jóvenes colombianos detenidos el mismo día del tiroteo en la farmacia de la avenida Santo Cristo de la Paz, a la que entraron a la carrera para refugiarse de los varones armados que los perseguían desde el entorno de la calle García de la Huerta de San Roque, donde presuntamente habían intentado disparar contra un hombre. Supuestamente, sus movimientos fueron detectados y varios varones armados los persiguieron y abrieron fuego contra ellos a la altura del Revellín de San Roque, el parque del Rivillas y la fachada de la farmacia.

La investigación se mantiene abierta y la Policía Nacional sigue buscando al resto de implicados en estos hechos, que han generado gran alarma social al haber ocurrido a plena luz del día y en una zona con trasiego constante de vecinos y vehículos.

El delegado del Gobierno, José Luis Quintana, pidió "confianza" en la Policía Nacional y la Guardia Civil e informó de que había solicitado a sus dos máximos responsables en Extremadura que se incrementaran las actuaciones y esfuerzos para esclarecer los episodios violentos que se han sucedido en Badajoz en los últimos meses.

Como adelantó este diario, la investigación, además, se estaría centrando en determinar si los dos únicos detenidos hasta este momento por su presunta participación directa en el tiroteo son sicarios contratados para acabar con la vida de un tercero y si llevaban armas de guerra. Cuando fueron arrestados iban desarmados, pero la Policía Nacional recuperó numerosa munición y cargadores, así como otras pertenencias, que se están analizando.

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Habrá que esperar a que los investigadores avancen en sus pesquisas para conocer qué relación tienen el registro en la vivienda de Tres Arroyos y la detención de la mujer con este último episodio violento con armas de fuego.