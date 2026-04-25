"Se puede llegar alto desde Extremadura": Verónica Blanco, la alumna del IES San Fernando de Badajoz que representará a la región en las Becas Europa Santander

A Verónica Blanco Martín le esperan veinte días por algunas de las universidades más prestigiosas de Europa, aunque el viaje empezó mucho antes. Comenzó hace 14 meses, con un proceso largo, exigente y lleno de pruebas, y ha terminado con una noticia que todavía intenta asimilar. La alumna del IES San Fernando de Badajoz ha sido seleccionada en la XXI edición de las Becas Europa Santander y será la única representante de Extremadura entre los 50 estudiantes elegidos a nivel nacional.

"Estoy bastante orgullosa. Había muchos candidatos que me parecían perfectos para esta beca, así que ser una seleccionada ha sido una sorpresa", explica Verónica en declaraciones a La Crónica de Badajoz.

La beca, promovida por Banco Santander y la Universidad Francisco de Vitoria, es una de las iniciativas educativas más reconocidas del país por su nivel de exigencia y por su proyección internacional. Su objetivo es identificar a algunos de los mejores estudiantes preuniversitarios de España y ofrecerles una experiencia formativa centrada en la excelencia académica, el desarrollo personal y el conocimiento del sistema universitario europeo.

Oratoria o creatividad

En el caso de Verónica, el proceso arrancó el pasado curso, cuando estudiaba 1º de Bachillerato. La primera fase tuvo en cuenta el expediente académico, pero el camino no se quedó ahí. Después llegaron pruebas de inglés, test psicotécnicos, un montaje audiovisual de presentación personal y ejercicios para evaluar competencias como la oratoria, el trabajo en equipo, la argumentación, la creatividad y la resolución de problemas.

La alumna de Badajoz también participó en una fase presencial en Madrid junto a otros 200 finalistas de toda España. De todos ellos, solo 50 han sido finalmente seleccionados.

"El esfuerzo tiene recompensa"

Para Verónica, el reconocimiento no es solo una meta académica. También es una confirmación personal después de meses de preparación, nervios y esfuerzo. "Te das cuenta de que el esfuerzo merece la pena, que tiene su recompensa. Y que se puede llegar alto desde Extremadura", afirma.

La estudiante reconoce que, al recibir la noticia, sintió orgullo, pero también cierta incredulidad. "Es orgullo de decir, creo que algo de mí les ha encajado, pero también esa sorpresa de por qué yo", explica.

Durante el proceso, además, ha conocido a otros jóvenes con los que ha compartido fases y expectativas. Algunos no llegaron hasta el final, otros viajarán con ella este verano. "He conocido a gente muy interesante. Son amigos que sé que me van a acompañar siempre", destaca.

Un viaje con mirada universitaria

El recorrido académico se desarrollará del 25 de junio al 13 de julio. Durante esos días, Verónica visitará hasta ocho universidades europeas de prestigio y participará en actividades formativas, encuentros con profesionales y experiencias orientadas a potenciar el liderazgo, el pensamiento crítico y la capacidad de análisis.

"No vamos allí simplemente a ver monumentos o a hacernos fotografías, sino que vamos a universidades, a charlas, a conocer la vida universitaria, que es a lo que está orientada la beca", apunta la estudiante.

La experiencia busca, además, que los participantes reflexionen sobre su papel en la sociedad y sobre los retos que tendrán que afrontar como futuros universitarios. Para Verónica, será una oportunidad para compartir inquietudes con otros jóvenes y para vivir una etapa formativa que espera que sea "una experiencia maravillosa".

Ciencias, humanidades y una vocación

Aunque todavía no tiene cerrada su elección universitaria, Verónica apunta hacia el ámbito científico sin renunciar a las humanidades. Le interesan ambas ramas y defiende que no deberían entenderse como mundos separados. "Ahora mismo estamos muy polarizados, es ciencias o letras, y combinarlas es algo esencial para vivir en la sociedad actual", reivindica.

Por eso, ve en carreras como medicina o enfermería una posible vía para unir esas dos dimensiones. "Son ciencias, al final, muy humanas", resume.

Un reconocimiento para el IES San Fernando

Desde el IES San Fernando de Badajoz se valora de forma muy positiva la selección de Verónica Blanco, no solo por la relevancia del programa, sino también por lo que representa para el centro y para Extremadura. "Que sea ella la única alumna extremeña elegida en esta edición refuerza el carácter excepcional del logro", resaltan desde el centro.

El instituto subraya, además, la conexión entre las competencias evaluadas en las Becas Europa Santander y el enfoque educativo del centro, basado en el desarrollo integral del alumnado. Programas de debate y oratoria, proyectos STEAM, trabajo colaborativo en el Aula del Futuro, participación en iniciativas europeas y actividades vinculadas a la sostenibilidad y la innovación educativa forman parte de una línea de trabajo que busca preparar a los estudiantes para retos académicos y personales de alto nivel.

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En el caso de Verónica, ese camino ha encontrado ahora una recompensa con nombre propio. Una alumna pacense, una beca nacional y una convicción de que desde Extremadura también se puede llegar alto.