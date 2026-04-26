Los dos jóvenes colombianos detenidos por el último tiroteo en Badajoz están acusados de tentativa de homicidio y pertenencia a grupo criminal

Los tres detenidos por su presunta implicación en el último tiroteo de Badajoz, ocurrido el pasado jueves en San Roque, han pasado este domingo por la mañana a disposición judicial.

Se trata de los dos jóvenes colombianos que fueron arrestados en la farmacia de Santo Cristo de la Paz tras los disparos, a quienes la Policía Nacional atribuye los delitos de tentativa de homicidio, pertenencia a grupo criminal y tenencia ilícita de armas.

Dos vehículos policiales durante el traslado de los detenidos a los juzgados de Badajoz, este domingo por la mañana. / Jota Granado

La tercera imputada, una mujer que, como ya adelantó este diario fue detenida el viernes en el Cerro de Reyes, está investigada por tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal. Los agentes la detuvieron tras sorprenderla portando una bolsa "con gran cantidad" de munición de diferente calibre, según ha confirmado la Policía Nacional.

Su detención se produjo mientras se llevaba a cabo un registro en una vivienda de Tres Arroyos en el que, como ya informó este medio, se intervinieron dos armas largas, numerosa munición y un vehículo de alta gama.

Los dos armas largas halladas en el registro de la vivienda de Tres Arroyos. / POLICÍA NACIONAL

El juez ha declarado secretas las actuaciones, la investigación sigue abierta y la Policía Nacional no descarta nuevas detenciones.

Los detenidos por su supuesta implicación en el tiroteo de San Roque tienen entre 21 y 23 años. Los dos varones han llegado a los juzgados de Ronda Norte en vehículos policiales pasadas las diez de la mañana y poco después era trasladada la tercera arrestada.

En el caso de los primeros casi se ha agotado el plazo de 72 horas máximo que hay para que los detenidos pasen a disposición judicial. La mujer permanecía en los calabozos de la comisaría desde el viernes por la tarde.

Ahora podrán hablar ante el juez o acogerse a su derecho a no declarar, tras lo que se determinará si se toman o no medidas cautelares -puede acordar su ingreso en prisión, la libertad con cargos o su puesta en libertad sin más-.

El relato de los hechos

El tiroteo se inició sobre las 15.30 horas de la tarde. Como ya ha venido informando este diario, presuntamente los dos jóvenes colombianos, que la Policía Nacional investiga si son sicarios y utilizaron armas de guerra, llegaron a la calle García de la Huerta de San Roque en una furgoneta y armados. No está muy claro si llegaron o no a disparar contra el supuesto objetivo, pero sus movimientos fueron detectados y entre tres y cuatro varones contraatacaron y los persiguieron, también con armas de fuego y con chalecos antibalas, en un vehículo.

A la altura del albergue del Revellín se produjeron disparos y, mientras los dos jóvenes huían por el paseo del Rivillas, sus perseguidores les seguían de cerca por la avenida de Pardaleras, llegando a circular en dirección contraria por el carril más cercano al parque de los arroyos para no perderles la pista. Según varios testigos, en este tramo también se escucharon varias detonaciones.

Los primeros se refugiaron en una farmacia de la avenida Santo Cristo de la Paz, contra la que los segundos abrieron fuego, llegando a impactar una bala en el interior del establecimiento, donde la Policía Nacional los detuvo. El resto de implicados, a los que se sigue buscando, se dieron a la fuga a pie por el parque del Rivillas en dirección al Cerro de Reyes.

Afortunadamente, nadie resultó herido, pero el tiroteo ha generado gran alarma social.

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La investigación llevó a los agentes a registrar la casa de Tres Arroyos donde se han encontrado las armas y a la detención de la mujer en el Cerro de Reyes. Está por aclarar qué vinculación tiene el armamento con el tiroteo y la relación de la última detenida con los hechos.