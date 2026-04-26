La provincia de Badajoz premia a sus "mejores exponentes" con sus Medallas de Oro

Un reconocimiento a su compromiso con la tierra, talento y esfuerzo. La casa de la cultura de Calamonte ha acogido este domingo el acto institucional del Día de la Provincia, promovido por la Diputación de Badajoz, que ha entregado sus Medallas de Oro 2026 -las máximas distinciones provinciales- a Cajalmendralejo, la Asociación Oncológica Extremeña (Aoex) y la diseñadora Marina Conde, 'La Condesa'.

La presidenta de la Diputación, Raquel del Puerto, ha destacado que estos reconocimientos representan “a los mejores exponentes que tenemos, que destacáis por vuestro talento, esfuerzo, compromiso y trabajo con ejemplaridad y trascendencia, que están transformando una provincia mejor”.

En este sentido, ha puesto en valor el papel de los galardonados como "motor de cambio y cohesión" y ha ensalzado que con su labor "de alguna forma u otra está contribuyendo al progreso de la provincia, bien mejorando la vida de la ciudadanía o bien poniendo en valor las tradiciones, la historia y las costumbres”.

Objetivo compartido

Del Puerto ha reivindicado el sentido de la celebración del Día de la Provincia, que reconoce “el trabajo, el esfuerzo, el arraigo y el amor que tiene la gente por ella”, así como el objetivo compartido de que “esta tierra prospere, avance y tenga futuro”.

"El Día de la Provincia reconoce el trabajo, el esfuerzo, el arraigo y el amor que tiene la gente por ella" Raquel del Puerto, presidenta de la Diputación de Badajoz

En su intervención, la presidenta ha incidido en el momento de transformación que vive la provincia: “No estamos hablando de futuro, estamos hablando de nuestro presente”, ha dicho en referencia al talento y la capacidad de desarrollo existentes en el territorio.

'Una puerta abierta' como lema

En esta edición, el lema ha sido ‘Una puerta abierta’ centrado en la inclusividad, un concepto que, según Raquel del Puerto, refleja el compromiso institucional con una provincia “que se dirige hacia la igualdad, hacia la inclusividad y hacia la justicia”.

La Asociación Oncológica Extremeña ha sido reconocida por su labor de acompañamiento a pacientes, especialmente en el ámbito rural, desde su fundación en 1998. La presidenta de la diputación ha destacado su contribución a la igualdad territorial: “Tener cáncer ya es duro, pero tenerlo en el mundo rural no debería ser un factor de desigualdad”, ha defendido.

La presidenta de la Aoex, Isabel Rolán, junto a la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, tras recoger la Medalla de Oro. / LA CRÓNICA

El premio lo ha recogido Isabel Rolán, la presidenta de la asociación, quien ha confesado “que hoy es un día tremendamente emocionante para la familia de Aoex, ya que nuestro objetivo desde el principio no ha sido otro que el de acompañar y atender a las personas con cáncer estén donde estén, porque el cáncer no entiende de distancias ni de códigos postales”.

Rolán ha asegurado que este reconocimiento les dará más fuerza para seguir avanzando y “para estar cada vez más cerca, ya que Aoex es marca Extremadura, de compromiso y humanidad, para que no estés solo y no estés sola”.

"Aoex es marca Extremadura, de compromiso y humanidad, para que no estés solo y no estés sola”. Isabel Rolán, presidenta de la Asociación Oncológica Extremeña

Por su parte, Marina Conde, ‘La Condesa’, ha sido distinguida por su trayectoria en el ámbito de la moda, donde ha logrado proyección nacional e internacional con su marca Aristocracia y Rock’n’roll. Del Puerto la ha definido como ejemplo de superación y referente para las nuevas generaciones, al representar que “podemos hacer cualquier cosa que nos propongamos”.

La diseñadora Marina Conde tras recoger la distinción. / LA CRÓNICA

"Llevo soñando con este momento toda mi vida, ya que siempre he sentido orgullo de mi tierra y ser de Badajoz es un rasgo de personalidad, porque imprime carácter, e implica haber trabajado el doble sin que se te caigan los anillos”, ha afirmado la galardonada, que ha reconocido que “ha sido inspirador haberme criado en esta tierra, que es el pegamento que nos une a nuestra familia”. La diseñadora ha dedicado la medalla a su madre.

"Llevo soñando con este momento toda mi vida, ya que siempre he sentido orgullo de mi tierra y ser de Badajoz es un rasgo de personalidad, porque imprime carácter" Marina Conde, 'La Condesa', diseñadora

Por su parte, Cajalmendralejo ha recibido la Medalla de Oro por su arraigo y compromiso con el territorio. La presidenta de la diputación ha destacado su papel histórico en el desarrollo económico y social de la provincia, así como su implicación con el mundo rural y las personas más vulnerables. “El sentido común, la honestidad, la transparencia y la capacidad de adaptación y de cambio han posibilitado la expansión que habéis experimentado. Habéis sabido conjugar el crecimiento, la solvencia y la vocación social, en estos más de 120 años”, ha añadido.

El presidente de Cajalmendralejo, Fernando Palacios, tras recibir la medalla de manos de la presidenta de la institución provincial. / LA CRÓNICA

La distinción la ha recogido Fernando Palacios, presidente de Cajalmendralejo que en este caso ha señalado que “este premio tiene muchos responsables y es colectivo y por eso lo dedico a los trabajadores y trabajadoras de nuestra entidad, especialmente a los que trabajan en los pueblos”.

“Este premio tiene muchos responsables, por eso lo dedico a los trabajadores de nuestra entidad, especialmente a los que trabajan en los pueblos”. Fernando Palacios, presidente de Cajalmendralejo

La alcaldesa de Calamonte, Lola Enrique, como anfitriona, ha agradecido a la Diputación de Badajoz la elección de su localidad para albergar “un acto tan trascendental para la provincia”. Y en este sentido, ha querido destacar el papel "fundamental" de la institución provincial: “Sois la institución que vertebra, que es solidaria, el ayuntamiento de los ayuntamientos que ofrece ese auxilio y la administración de confianza.

En nuestra provincia, la Diputación es una aliada fundamental y aunque no se vea se siente”, ha asegurado.

El acto, conducido por los presentadores Paca Velardiez y Javier Mendoza, ha incluido actuaciones musicales, a cargo del cantante calamonteño Alberttinny y la vocalista Nazaret, que ha interpretado el himno de Extremadura. Además, durante la gala, a la que han asistido representantes institucionales, sociales y económicos de la región, se han proyectado piezas audiovisuales que han reforzado el mensaje de identidad y pertenencia a la provincia.

Albertinny y Nazaret durante la interpretación del himno de Extremadura. / LA CRÓNICA

También se han desarrollado antes actividades abiertas a la ciudadanía en la plaza de España del municipio.

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Orgullo colectivo

La celebración del Día de la Provincia conmemora la constitución, el 26 de abril de 1979, de la primera Corporación Provincial democrática, una efeméride que, según ha recordado Del Puerto, simboliza el avance institucional y social del territorio. La presidenta de la diputación ha apelado al orgullo colectivo y al futuro compartido: “Queremos que cuando llegue el 26 de abril todas y todos nos sintamos orgullosos de nuestras raíces, de nuestra gente y de nuestra capacidad para transformar la provincia”, ha deseado.