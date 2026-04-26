La San Romilla: una década de millas solidarias en Badajoz

La San Romilla, la carrera solidaria que organiza la Escuela Deportiva Virgen de Guadalupe de Badajoz, ha vuelto a reunir este domingo a participantes de todas las edades en una jornada que aúna deporte, valores y convivencia.

Varios corredores durante la carrera absoluta. / Jota Granado

La popular prueba de San Roque, que nació en los años 80 y, tras un parón, fue recuperada en 2025, ha alcanzado su décima edición, la quinta en el parque de la margen izquierda del Guadiana.

Con 400 inscritos, la San Romilla ha demostrado un año más que es una carrera consolidada que, aunque no se corra ya en las calles del barrio, sigue contando con el respaldo de los vecinos de San Roque.

El grupo de percusión Batala ha animado el ambiente y ha habido talleres de animación para los más pequeños.

Un grupo de niños participa en una de las actividades de animación. / Jota Granado

Las pruebas han comenzado un poco más tarde de lo previsto y se han desarrollado por edades, hasta terminar con la absoluta.

Medio centenar de voluntarios ha hecho posible, una vez más, que se puedan celebrar estos diez años de millas solidarias.

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El dinero recaudado con la venta de los dorsales, la tómbola benéfica y la venta de material se entregará a la oenegé Entreculturas, que lo destinará a financiar proyectos educativos con menores.