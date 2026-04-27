150 años de luces en el Ateneo de Badajoz

El Ateneo de Badajoz celebra este año su 150 aniversario. Lo hace de una manera muy especial, con un programa que busca conmemorar la efeméride y, al mismo tiempo, reconstruir una parte de su historia aún llena de lagunas.

Para ello, la entidad ha diseñado el ciclo ‘150 años de luces en Badajoz’, con alrededor de una docena de conferencias durante 2026 y 2027, en las que se abordará la relación del Ateneo con la vida cultural, artística, educativa, periodística y social de la ciudad durante el último siglo y medio.

La primera conferencia tendrá lugar el martes 28 de abril, a las 19.30 horas, en el salón de actos del MEIAC, bajo el título ‘Badajoz, Extremadura y la frontera con Portugal: La Raya como espacio cultural compartido’. En ella participarán dos especialistas en las relaciones hispano-portuguesas, Moisés Cayetano Rosado y José Ramón Alonso de la Torre.

Cartel de la primera conferencia del ciclo '150 años de luces en Badajoz'. / Ateneo de Badajoz

A partir de esta primera cita, el ciclo recorrerá otros asuntos vinculados a la historia de la institución y de la propia ciudad: la fundación del Ateneo y el contexto intelectual de 1866, el legado de Tomás Romero de Castilla, la figura de Carolina Coronado, los pintores pacenses del siglo XIX, la educación, la música, la prensa, la Segunda República, la posguerra, la transición democrática y los retos actuales de los ateneos ante las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. También habrá espacio para analizar las relaciones literarias y culturales con Portugal, una línea de trabajo muy presente en la actividad actual de la entidad.

Una historia llena de lagunas

Desde la Junta Directiva explican que la intención es que este aniversario sirva también para investigar y ordenar la propia trayectoria del Ateneo. Especialmente difusos son los primeros años, entre 1876 y comienzos del siglo XX, un periodo sobre el que la entidad continúa buscando información en archivos, prensa histórica y otras fuentes primarias. Sí consta que a principios del siglo XX el Ateneo funcionaba como Ateneo Científico, Literario y Artístico y que, según un reglamento fechado en 1902, tuvo su domicilio provisional en la Real Sociedad Económica de Amigos del País.

El Ateneo mantuvo actividad hasta 1936, cuando la Guerra Civil y la falta de libertades interrumpieron su funcionamiento institucional. Durante la posguerra permaneció inactivo, aunque la vida cultural pacense continuó a través de personas y colectivos que sostuvieron el interés por el pensamiento y la creación. Décadas después, en los años ochenta, surgió un Ateneo Popular impulsado por Ricardo Sosa, y tras varios intentos de reactivación, la entidad recuperó una actividad estable a partir de la refundación de 2001 y 2002, promovida por Santiago Corchete y un grupo de personas vinculadas a la cultura.

A pie de calle

Junto al ciclo de conferencias, el Ateneo organizará rutas históricas por Badajoz bajo el título de los “símbolos parlantes”. Serán recorridos por esculturas, monumentos, cerámicas y otros elementos del espacio urbano que permiten explicar la historia de la ciudad a pie de calle. La primera ruta partirá el día 2 desde la plaza de Minayo, donde se encuentra el monumento a José Moreno Nieto, figura vinculada al "ateneísmo" y presidente del Ateneo de Madrid en 1866, el mismo año en que se fundó el Ateneo de Badajoz.

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Con esta programación, la entidad quiere reivindicar también la vigencia de los ateneos como espacios independientes, abiertos al debate, al pluralismo ideológico, al pensamiento crítico y a la libertad de expresión. Su función, recuerdan, sigue siendo la difusión de las letras, las artes y las ciencias, desde el respeto a las ideas de los demás. Además, una vez finalizado el ciclo, el Ateneo prevé reunir las conferencias y materiales recopilados en una publicación que contribuya a fijar y divulgar su historia.