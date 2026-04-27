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Arranca en Badajoz el nuevo servicio de mantenimiento de calles con tres equipos operativos y retén permanente

La empresa Gosadex es la concesionaria del nuevo contrato que se encarga de la conservación de pavimentos, señalización y mobiliario urbano

Dos obreros reparan el acerado en la confluencia de las avenidas Enrique Segura Otaño y Fernando Calzadilla de Badajoz.

Dos obreros reparan el acerado en la confluencia de las avenidas Enrique Segura Otaño y Fernando Calzadilla de Badajoz. / Ayuntamiento de Badajoz

Jonás Herrera

Jonás Herrera

Badajoz

Badajoz ha puesto en marcha este lunes el nuevo servicio de conservación y mantenimiento de pavimentos, señalización y mobiliario urbano, uno de los contratos municipales más relevantes en materia de vía pública, dotado con una inversión de 9,4 millones de euros distribuidos en cuatro anualidades.

La actuación, adjudicada a la empresa Gosadex, arranca con el objetivo de mejorar la calidad de las calles, optimizar los recursos disponibles y reducir de forma significativa los tiempos de respuesta ante incidencias en la ciudad y sus pedanías.

Tres equipos de trabajo y retén permanente

El servicio se estructura en tres equipos de trabajo especializados: uno dedicado a pintura y mantenimiento de mobiliario urbano, otro centrado en bacheo y reparación de firmes, y un tercero enfocado en obras de mayor envergadura, como el tapado de calas y actuaciones de refuerzo en pavimentos.

A ellos se suma un retén operativo que actuará según necesidades urgentes, con disponibilidad también durante fines de semana y festivos.

Un obrero repara una baldosa en una acera de Badajoz.

Un obrero repara una baldosa en una acera de Badajoz. / Ayuntamiento de Badajoz

Ya en funcionamiento

Entre las primeras actuaciones ya en marcha destaca la reparación de acerado en la avenida Enrique Segura Otaño en dirección a la avenida Santa Marina, así como trabajos de pintura y señalización en las pedanías de Valdebótoa, La Banasta y el barrio de San Roque. Estas intervenciones marcan el inicio de una planificación progresiva que se extenderá por toda la ciudad.

Este nuevo modelo de conservación viaria se concibe como un sistema continuo de mantenimiento, que permite actuar de forma más rápida sobre el deterioro de calles, aceras y elementos urbanos, evitando la acumulación de incidencias y mejorando la seguridad vial y la imagen del espacio público.

Nuevo sistema de conservación

Además, el contrato contempla la gestión de incidencias a través de distintos canales, así como la revisión constante del estado de los pavimentos y el mobiliario urbano. La empresa adjudicataria deberá trabajar en coordinación con el Ayuntamiento de Badajoz para priorizar las actuaciones en función de su urgencia y gravedad.

En paralelo, el consistorio mantiene en licitación otros contratos de mejora de espacios públicos por valor superior a 1,25 millones de euros, que se suman a este nuevo sistema de conservación integral del viario municipal.

Este servicio supone un refuerzo técnico y operativo que complementa el trabajo de los operarios municipales, con el objetivo de ganar eficacia en el mantenimiento urbano.

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Con la puesta en marcha de este contrato, el consistorio busca lograr un modelo de gestión más ágil y preventivo del espacio público, donde la conservación diaria de calles, señalización y mobiliario urbano se convierte en una prioridad para mejorar la calidad de vida de los vecinos y la imagen global de la ciudad.

El nuevo contrato contempla la reparación del pavimento de aceras y calzadas, el pintado y la señalización de las calles de Badajoz y sus pedanías.

El nuevo contrato contempla la reparación del pavimento de aceras y calzadas, el pintado y la señalización de las calles de Badajoz y sus pedanías. / Ayuntamiento de Badajoz

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