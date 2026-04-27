El bocadillo de calamares de Casino de Badajoz, campeón de la XI Ruta de la Tapa Sin Gluten

Un bocadillo de calamares con salsa alioli que combina dulce y salado, ese ha sido el plato ganador de la XI Ruta de la Tapa Sin Gluten. Casino de Badajoz se alza como campeón entre nueve establecimientos que, desde el 17 al 19 de abril, sirvieron a la ciudad multitud de propuestas en forma de tapa por un precio de cuatro euros.

La iniciativa, creada por la Asociación de Celiacos de Extremadura (ACEX) junto al Ayuntamiento de Badajoz ha congregado mucha participación, tanto de ciudadanos de Badajoz como de otros lugares, que han visitado los nueve restaurantes en busca de saciar su paladar con platos aptos para celiacos.

En la entrega de premios ha estado presente el concejal delegado de Turismo y Patrimonio Histórico, Ruben Galea, junto a Angélica Trejo, presidenta de ACEX. El concejal ha agradecido a la entidad organizadora el impulso turístico que esta ruta de la tapa brinda a Badajoz. "Es un recurso turístico más de la ciudad como es la gastronomía", ha explicado. Por su parte, la presidenta de ACEX ha recordado que todos los establecimientos participantes han estado formados por el programa Extremadura Sin Gluten. "Este convenio ha guiado a todo el personal de cocina y de mesa para darnos seguridad y tranquilidad para que no haya contactos cruzados en las cocinas", ha declarado.

Combinación de dulce y salado

La receta ganadora ha sido la propuesta de Casino de Badajoz: un bollo de pan sin gluten con semillas, relleno de calamares rebozados con una harina especial, cubierto de alioli sin lactosa con un toque de miel flameado. "Un 'toquecito' de dulce y salado", ha descrito la cocinera del restaurante ganador.

Tapa ganadora de la XI Ruta de la Tapa Sin Gluten / J. A . B .

Para el Casino de Badajoz, este primer premio en la ruta de la tapa sin gluten desencadena un efecto llamada en la población. "Nos sirve para darnos a conocer. Hay mucha gente que no sabe la existencia del Casino, nos asocian a otros lugares o piensan que es un lugar solo para socios", ha aclarado Jennifer, trabajadora del establecimiento.

Según ha confirmado Casino de Badajoz, la idea de esta tapa surgió durante los carnavales de la ciudad, en febrero. "Tuvimos mucho éxito con los calamares sobre todo en carnavales, no dábamos abasto con ellos, entonces dijimos, ¿por qué no?", ha explicado. Tras ese "éxito", el establecimiento pensó en participar con esta propuesta, para que todo el mundo tuviera derecho a disfrutar de un plato típico como es el bocadillo de calamares.

Finalistas y ganadores de los sorteos

La segunda posición de esta undécima edición fue para Taquería del Sur. Los ganadores del año pasado ofrecieron a los comensales una tapa de costillas con patatas llamada Costillas el Pueblito. La 'medalla de bronce' fue para Carmen Gastrobar, creadora de la propuesta Mini Smokey Cheese Burguer, una propuesta que constaba de una pequeña hamburguesa rellena de queso.

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Todas aquellas personas que consumieron tres tapas en establecimientos diferentes y rellenaron el cartón de participación con sellos, entraron en el sorteo de diferentes premios. Durante el acto de entrega en Casino de Badajoz, los agraciados recogieron sus recompensas, desde una experiencia fin de semana en Hospederías Extremadura, una cena para dos en el restaurante Aquí se puede y un lote de productos sin gluten de Delicias de María Coco y otro de SinBlat.