Agenda cultural
Atención, fans del K-pop: El Faro de Badajoz prepara un fin de semana con talleres, sorteos y el musical K-Power
Además, durante el evento, los fans podrán visitar el stand de Friking, donde encontrarán artículos como tazas, funkos, camisetas y otros productos
El Centro Comercial El Faro de Badajoz se prepara para vivir un fin de semana cargado de música, baile y mucha energía con una experiencia pensada para los mayores fans del K-Pop, de todas las edades.
La experiencia comenzará el sábado 2 de mayo, a partir de las 19.00 horas, con una tarde dedicada a sumergirse de lleno en la cultura K-POP. Los asistentes podrán disfrutar de un taller de baile, photocall, sorteos y otras sorpresas pensadas para compartir en familia o con amigos.
El plato fuerte llegará el domingo 3 de mayo, a las 12.00 horas, con la representación de El Musical 'K-POWER'. La entrada será gratuita, aunque será necesario contar con la APP El Faro Club para reservar la invitación. Desde la organización recuerdan que el aforo es limitado, por lo que recomiendan estar atentos para no quedarse sin plaza.
Stand de Friking
Además, durante el evento, los fans podrán visitar el stand de Friking, donde encontrarán artículos como tazas, funkos, camisetas y otros productos ideales para completar la experiencia.
El check-in para el musical se realizará el domingo de 10.00 a 11.50 horas. Las puertas cerrarán a las 11.50 horas, diez minutos antes del inicio del espectáculo, por lo que se aconseja llegar con antelación para facilitar el acceso.
Desde El Faro recuerdan también que, si alguna persona finalmente no puede asistir, deberá anular su reserva con al menos 24 horas de antelación, permitiendo así que otros fans puedan disfrutar del evento.
- Robo en el Museo Arqueológico de Badajoz: los ladrones se llevan 'El Tesoro de Villanueva', 149 monedas de oro de los siglos XVIII y XIX
- Los dos jóvenes colombianos detenidos por el último tiroteo en Badajoz están acusados de tentativa de homicidio y pertenencia a grupo criminal
- Nuevo tiroteo en Badajoz: varias personas se enfrentan a tiros en el parque del Rivillas
- Intervienen armas de fuego en la investigación por el último tiroteo en Badajoz
- Investigan si los detenidos por el último tiroteo de Badajoz son sicarios y llevaban armas de guerra
- La primera carrera con Formación Dual de la historia de la Universidad de Extremadura podría estudiarse en Badajoz
- Se puede llegar alto desde Extremadura': Verónica Blanco, la alumna del IES San Fernando de Badajoz que representará a la región en las Becas Europa Santander
- ¿Qué hacer este fin de semana en Badajoz? Estos son los planes y eventos con conciertos, teatro y literatura