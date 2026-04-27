Atención, fans del K-pop: El Faro de Badajoz prepara un fin de semana con talleres, sorteos y el musical K-Power

El Centro Comercial El Faro de Badajoz se prepara para vivir un fin de semana cargado de música, baile y mucha energía con una experiencia pensada para los mayores fans del K-Pop, de todas las edades.

La experiencia comenzará el sábado 2 de mayo, a partir de las 19.00 horas, con una tarde dedicada a sumergirse de lleno en la cultura K-POP. Los asistentes podrán disfrutar de un taller de baile, photocall, sorteos y otras sorpresas pensadas para compartir en familia o con amigos.

El plato fuerte llegará el domingo 3 de mayo, a las 12.00 horas, con la representación de El Musical 'K-POWER'. La entrada será gratuita, aunque será necesario contar con la APP El Faro Club para reservar la invitación. Desde la organización recuerdan que el aforo es limitado, por lo que recomiendan estar atentos para no quedarse sin plaza.

Stand de Friking

Además, durante el evento, los fans podrán visitar el stand de Friking, donde encontrarán artículos como tazas, funkos, camisetas y otros productos ideales para completar la experiencia.

El check-in para el musical se realizará el domingo de 10.00 a 11.50 horas. Las puertas cerrarán a las 11.50 horas, diez minutos antes del inicio del espectáculo, por lo que se aconseja llegar con antelación para facilitar el acceso.

Desde El Faro recuerdan también que, si alguna persona finalmente no puede asistir, deberá anular su reserva con al menos 24 horas de antelación, permitiendo así que otros fans puedan disfrutar del evento.