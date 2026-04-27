Fútbol | Tercera Federación
El Gévora golpea en Montijo y acaricia la permanencia
Un tanto de Dani Díaz en la recta final concede tres puntos de oro al conjunto pedáneo, que depende de sí mismo a falta de dos jornadas
El Gévora dio un paso de enorme valor hacia la salvación tras imponerse por la mínima en su visita al Montijo (0-1). Un gol de Dani Díaz en el minuto 74 permitió al conjunto verdinegro enlazar su segunda victoria consecutiva y colocarse con tres puntos de ventaja sobre la zona de descenso cuando solo restan dos jornadas para el cierre del campeonato.
El encuentro respondió desde el inicio a la trascendencia clasificatoria de ambos equipos. La igualdad marcó una primera mitad con pocas concesiones, muchas disputas en la medular y escasas ocasiones claras. En ese escenario de máxima tensión competitiva, fue el Gévora quien dejó mejores sensaciones, mostrándose más firme en defensa y con mayor intención cada vez que lograba acercarse al área rival.
Tras el descanso apenas cambió el guion. El conjunto dirigido por Martín Fernández siguió acumulando presencia en campo contrario, aunque sin encontrar la claridad necesaria en los metros finales para romper el empate. El Montijo, por su parte, trató de sostener el orden y aprovechar alguna transición aislada.
El momento decisivo llegó a falta de un cuarto de hora para el final. Bachuri recibió en tres cuartos, superó a un rival con una buena acción individual y habilitó a Dani Díaz en la izquierda. El canterano no perdonó y conectó un disparo potente que batió al meta local para desatar la celebración visitante.
Con ventaja en el marcador, el Gévora mostró madurez competitiva y supo cerrar el partido sin apenas sobresaltos. La victoria deja al equipo pedáneo muy cerca de la permanencia, objetivo que podría sellar la próxima jornada en casa ante el Pueblonuevo, rival directo por la salvación.
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