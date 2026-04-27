Iniciativa
La Guardia Civil de Badajoz abre sus puertas a la solidaridad en la IX Maratón de Donación de Sangre y Médula Ósea
El evento tendrá lugar el miércoles 29 de abril, en horario de 10.00 a 14.00 horas, en las instalaciones de la Comandancia
La Guardia Civil de Badajoz participa y colabora en la IX Maratón Policial de Donación de Sangre y Médula Ósea, una iniciativa organizada por la International Police Association en Extremadura con el objetivo de fomentar la solidaridad y contribuir al aumento de las reservas sanguíneas en la región.
Esta campaña se desarrolla tras el llamamiento realizado por el Banco de Sangre de Extremadura, a través de las hermandades de donantes, ante la escasez de reservas que abastecen a los hospitales extremeños y que resultan esenciales para atender urgencias médicas, tratamientos e intervenciones quirúrgicas.
Para facilitar la participación, la Guardia Civil de Badajoz cederá sus instalaciones en el Acuartelamiento de Santo Domingo, sede de la Comandancia de la Guardia Civil en la ciudad, donde se llevará a cabo la donación.
Respuesta muy positiva
En ediciones anteriores, esta iniciativa ha contado con una respuesta muy positiva por parte de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Extremadura y de la ciudadanía en general, según indica la Guardia Civil en nota de prensa. Por ello, la International Police Association vuelve a hacer un llamamiento a la solidaridad para incrementar las reservas de sangre y hemoderivados, contribuyendo así a garantizar la estabilidad del sistema sanitario.
Las donaciones se realizarán con todas las garantías de seguridad e higiene, bajo la supervisión y coordinación de médicos y enfermeros del Banco de Sangre de Extremadura.
La Comandancia de la Guardia Civil y la International Police Association animan a todas las personas que puedan donar, especialmente a quienes pertenezcan a los grupos sanguíneos 0- y 0+, a participar en esta acción solidaria.
El IX Maratón Policial de Donación de Sangre y Médula Ósea tendrá lugar el miércoles 29 de abril, en horario de 10.00 a 14.00 horas, en las instalaciones de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz.
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