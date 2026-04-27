La nueva semana de paro de médicos arranca en Badajoz con un 17,4% de seguimiento

Es una manera de dar visibilidad a sus reivindicaciones ante el Ministerio de Sanidad, que siguen sin resolverse. Durante esta semana, hasta el jueves, los médicos están llamados a concentrarse todas las mañanas, diez minutos, entre las 8.30 y las 8.40 horas, a las puertas de los hospitales y de los centros de salud. Lo han hecho hoy lunes, para comenzar su tercera semana de huelga en lo que va de año, aunque sus protestas comenzaron en junio del año pasado.

Según los datos del Servicio Extremeño de Salud (SES), el seguimiento del primer día de paro de los médicos ha sido del 17,37%. Por provincias, en Badajoz fue del 17,44% y, en Cáceres, algo menos, un 17,28%. Se trata de una protesta nacional, convocada por los sindicatos médicos, contra el contenido del borrador el Estatuto Marco elaborado por el ministerio, con el que no acaban de cuajar las negociaciones. En las pasadas huelgas de diciembre, febrero y marzo se suspendieron más de 160.000 actos médicos, según el SES.

Concentración en el Hospital Perpetuo Socorro. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Coincidiendo con la huelga, mañana miércoles el Sindicato Independiente Médico de Extremadura (Simex) ha convocado sendas manifestaciones en Badajoz y en Cáceres. La de Badajoz saldrá a las 18.30 horas del cruce de la avenida de Colón con Santa Marina, por donde discurrirá hasta el cruce de la avenida de Huelva hasta la puerta de la Delegación del Gobierno.

En el centro de salud de Villanueva. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

María José Rodríguez Villalón es la secretaria de Simex y explica que convocan concentraciones diarias a petición de compañeros, para dar visibilidad a quienes están trabajando estos días. Su reivindicación no cambia. «Queremos un Estatuto Marco propio para el personal médico y facultativo, con unas mesas de representación y negociación para los temas singulares, con una gratificación acorde a las competencias, a la formación y a la responsabilidad que tenemos».

En Almendralejo. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Esa es la base fundamental de sus reclamaciones, además de la jornada laboral. Explica que aunque el ministerio reconoce su singularidad, porque son los únicos con una jornada de guardia superior, «quieren que estemos todos metidos en el mismo ámbito de negociación, pero nosotros decimos que con distintas condiciones laborales no se puede estar hablando de lo mismo, porque a mayor trabajo, menor conciliación, eso es así de matemático». En Simex creen que los usuarios de la sanidad pública entienden la protesta de los médicos, «es lo que nos llega», a pesar de que «la sufren». «Pero si esto persiste, lo van a seguir sufriendo, porque los médicos han dicho basta».