183 plazas: ésta es la Oferta de Empleo Público de la Diputación de Badajoz de 2026

La Diputación de Badajoz triplica el número de plazas de su Oferta de Empleo Público. Ha sido consensuada con los sindicatos con representación en la institución y se publican mañana en el Diario Oficial de Extremadura (DOE). La oferta ha sido presentada hoy por la presidenta del organismo provincial, Raquel del Puerto, acompañada del director del área, Fernando Blanco.

La Oferta Pública de la Diputación de Badajoz para 2026 está compuesta de 183 plazas, de las que 68 son de acceso libre, 57 de promoción interna y 58 de cambio de régimen jurídico. Aunque la normativa permite que se puedan convocar en el plazo de tres años, la previsión es que se saquen en un año, según se ha comprometido la presidenta, que ha destacado que se trata de la Oferta de Empleo Público "más amplia hasta ahora", con un aumento del 232,72% respecto a la oferta de 2025, que contenía 55 plazas. Además, se reservan 5 plazas de turno libre para personas con discapacidad física o intelectual (el 10%).

Para su elaboración, se ha realizado un estudio de las bajas registradas en el ejercicio anterior, se han identificado las necesidades del personal en las distintas áreas, se han analizado los puestos cubiertos por el personal interino y la inclusión de plazas provenientes de ofertas de años anteriores que no se han ejecutado.

"Es posible gracias al buen estado económico y financiero de la diputación"

La tasa de reposición de efectivos de la diputación es de 120%. Se trata el indicador que determina el porcentaje de las plazas vacantes (por jubilación, por fallecimiento o por renuncia) que una Administración puede cubrir con nuevo personal y en la que ha influido la amortización de la totalidad del préstamo que se solicitó para la recuperación de la provincia tras la pandemia.

Del Puerto ha destacado que esta amplia oferta de empleo es posible "al buen estado económico y financiero" de la diputación. Contar con más persona supondrá, según la presidenta, que la diputación será "más ágil y más cercana" a los ciudadanos y "reforzar" todas las áreas.

Plantilla más motivada

En cuanto a las 57 plazas de promoción interna, según la presidenta, "permitirán fomentar la motivación de la plantilla, el crecimiento profesional del personal funcionario de carrera dentro de la organización y fidelizar el talento de la casa". De hecho, son 107 trabajadores los que tendrán la posibilidad de concurrir a estos procesos selectivos.

Las 58 plazas de cambio de régimen jurídico responden a la voluntariedad del personal afectado y forma parte del plan de ordenación de recursos humanos. Además, se avanza en el cumplimiento del acuerdo marco de cooperación y mejora del empleo público provincial suscrito entre la diputación y los sindicatos en enero.

A partir de la publicación de la oferta en el DOE se empezará a trabajar para ejecutarla con la apertura de la convocatoria de plazas. Precisamente mañana tendrá lugar una reunión con los sindicatos para presentar la propuesta de calendario, que empezará "lo antes posible", por plazas que tengan más antigüedad o provengan de ofertas anteriores. "La idea es darle la mayor agilidad a las convocatorias".

¿Cuántos empleados hay en la diputación?

Durante 2025 se produjeron 45 jubilaciones en la diputación y se estima que a lo largo de la puesta en marcha y ejecución de esta nueva oferta sean 135 trabajadores los que se jubilen. Es decir, un 12,9% de la plantilla actual, formada por 1.047 empleados.

Del Puerto ha manifestado que este relevo generacional "es un desafío estructural" al que asegura que la diputación ya se viene enfrentando, tanto por jubilaciones como por la media de edad de la plantilla, que está en torno a los 50 años. Por este motivo, están estudiando la implantación de un proceso planificado de la transferencia del liderazgo y de gestión de la generación mayor a la más joven para evitar la pérdida del conocimiento crítico.

¿Qué ocurre con los interinos?

Otro aspecto en el que están trabajando es en la interinidad. Los 234 trabajadores que tienen plaza interina representan un 22,35%. Con esta oferta de 2026 se reducirá en 53 plazas las ocupadas por interinos y se traducirá en bajar en un 5,06% la temporalidad de las plazas y situarla en un 17,29%.

¿Cuáles son las plazas de acceso libre que se van a ofertar?

-1 profesor superior de piano

-1 profesor superior de guitarra

-1 periodista

-1 técnico superior de diseño de proyectos

-2 plazas de ingeniero técnico industrial

-2 arquitectos técnicos

-1 técnico medio de gestión de proyectos

-10 técnicos de gestión administrativa

-7 administrativos de la Administración General

-3 conductores de vehículos pesados

-2 oficiales offset

-9 ordenanzas mantenedores

-1 peón de servicios medioambientales