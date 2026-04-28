Deporte
Más de un centenar de mayores demuestran sus habilidades en las II Olimpiadas Hispanolusas de Badajoz: "He venido para ganar"
En esta edición han competido cuatro centros procedentes de Portugal
Se han repartido medallas de oro, plata, bronce y diplomas a los ganadores
El deporte no tiene límite de edad en Badajoz. Esta mañana ha tenido lugar en el polideportivo la Granadilla las II Olimpiadas Hispanolusas Intercentros para Mayores bajo el nombre de 'Silver Games'. La iniciativa ha obtenido récord de participantes en esta edición, con más de cien mayores.
Estos competidores procedentes de nueve centros residenciales, tanto de Badajoz como de Portugal, han formado parte de una jornada que ha tenido como objetivo la convivencia entre países vecinos, el envejecimiento activo y combatir la soledad no deseada.
Las Olimpiadas han sido presentadas por el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera; el director gerente del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS), José Antonio Expósito y el director del centro organizador de esta iniciativa, Adolfo Portillo, de Caser Residencial Guadiana. Gragera ha agradecido la presencia a todos los centros portugueses participantes de esta edición y ha hablado sobre la posibilidad de compartir experiencias entre países vecinos. "Aunque estemos a un lado y al otro de la frontera compartimos un solo territorio y muchas vivencias", ha declarado.
Concentración y ganas
En la previa de las olimpiadas, varios de los competidores realizaban estiramientos para poner las articulaciones a tono, mientras que otros mayores dedicaban su tiempo a conversar con los compañeros de equipos las últimas estrategias. Luisa, residente de Caser Residencial y ganadora de la medalla de oro en el lanzamiento de sacos de maíz, el 'cornhole', en la edición pasada, quería revalidar su título. "Este año vengo a lo mismo, a ganar", ha advertido.
La petanca siempre es uno de los juegos más populares entre los mayores y en estas olimpiadas ha sido el deporte con mayor número de participantes. Sobre este deporte, Elisa de la residencia de mayores Virgen de la Soledad, estaba deseosa de empezar junto a su compañero de equipo. "He venido con un amigo que ha sido campeón", declaraba Elisa.
Otra de las actividades que requerían precisión era la diana. El juego trataba de lanzar bolas pequeñas a un amplio círculo con distintas puntuaciones la persona que consiguiese más, acercándose al centro, ganaba. En esta disciplina, Mari Ángeles del centro de mayores de Domus Vi, avisaba a sus contricantes de que había practicado durante estas semanas para ganar hoy. "Incluso los fines de semana que no había monitores, nosotros ensayábamos en el gimnasio", ha añadido.
Desfile inaugural
La competición comenzó tras el desfile inaugural, presentado por el director gerente del IMSS, José Antonio Expósito. Los participantes de los nueve centros de mayores estaban en fila tras la presentación, y tras las últimas indicaciones de sus monitores, comenzaron a jugar. La climatología acompañaba, aunque a algunos no les gustaba que hiciera tanto calor. A pesar de ello, los trabajadores del IMSS y de las distintas residencias, ayudaban a que no hubiera ningún problema con los mayores.
Las olimpiadas empezaban y todas las modalidades tuvieron su propia expectación. Los torneos, creados con sus respectivas eliminatorias, decidieron a un único ganador de cada disciplina. Reme, residente de Virgen de la Soledad, mostraba su felicidad sobre esta iniciativa. "Estamos aquí juntos y disfrutamos del día, me parece bien este tipo de actividades".
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