Un coche se empotra contra una farola en la calle Santo Cristo de la Paz de Badajoz

La calle Santo Cristo de la Paz, ubicada en la barriada de San Roque en Badajoz, ha vuelto a ser escenario de un suceso en el mediodía de este martes. En esta ocasión, la naturaleza del incidente ha sido de tráfico. Dos coches se han visto involucrados en un accidente y uno de ellos ha terminado chocando contra una farola.

Según detallan testigos de lo ocurrido, dos vehículos que transitaban en distintas direcciones por el cruce de la calle Santo Cristo de la Paz y Jacinta García Miranda. "Parece que se han cruzado en esta intersección y se han chocado", explica un pacense. Por parte de la Policía Local de Badajoz, confirman este suceso e informan que la colisión ha sido "frontolateral" aunque, por ahora, no se conoce el origen de este siniestro: "Se investigan las causas", dicen a través del gabinete de prensa del ayuntamiento.

Choque contra un banco y una farola

El resultado del impacto entre ambos turismos ha ocasionado que uno de ellos golpeara contra un banco y una farola. "Esta farola ha chocado contra la fachada del edificio", indica el testigo.

El siniestro ha causado gran revuelo en la zona, muy transitada, en una hora en la que el tráfico se intensifica por ahí al ser una vía que conecta la barriada de San Roque con la conocida como autopista. Además, es una calle por la que muchos padres acuden a recoger a sus hijos a los colegios Juventud y Lope de Vega, situados en avenidas cercanas.

El despliegue

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado un amplio despliegue de emergencias para atender dicho accidente. Varias patrullas de Policía Local han regulado el tráfico de la zona y han abierto un parte de atestados para tramitarlo. Además, efectivos del Parque de Bomberos de Badajoz han acudido para asegurar la farola dañada por el impacto, aunque no han tenido que actuar al personarse el servicio municipal de Alumbrado. Estos profesionales ayudados de una grúa la han retirado para evitar daños contra los peatones y contra los moradores del edificio contra el que impactó.

Del mismo modo, personal sanitario procedente del Servicio Extremeño de Salud (SES) han atendido en el lugar de los hechos a los conductores implicado, pero se desconoce el alcance de las lesiones que este accidente ha ocasionado en los ocupantes de los dos coches.

Cabe recordar que este tramo de la calle Santo Cristo de la Paz fue escenario del último tiroteo registrado en la ciudad de Badajoz el pasado jueves. Entonces la tranquilidad de la zona se vio alterada por numerosas detonaciones y un enfrentamiento entre varios varones. Este suceso se saldó con la detención de tres personas en los últimos días de las cuales dos ingresaron en prisión provisional y una tercera quedó en libertad con cargos.