Cita con la música
Emilio González Barroso propone hoy un viaje sonoro por los ‘Ritmos musicales’ en el Hospital Centro Vivo de Badajoz
La conferencia-recital, con entrada libre y gratuita, recorrerá ritmos como el vals, el tango, la copla o el pasodoble con interpretaciones al acordeón
El Hospital Centro Vivo de Badajoz acoge esta tarde la conferencia-recital ‘Ritmos musicales’, una propuesta a cargo de Emilio González Barroso que combina explicación e interpretación musical.
La cita tendrá lugar a las 19.30 horas en el auditorio principal del centro, donde el público podrá acercarse a distintos géneros y formas musicales a través de un viaje sonoro por ritmos como el vals, la habanera, la barcarola, el tango, la polka, el bolero, la copla y el pasodoble.
Durante la actividad, estos estilos estarán acompañados por interpretaciones al acordeón, instrumento que servirá como hilo conductor de una sesión pensada para disfrutar de la música desde una perspectiva cercana y divulgativa.
La conferencia-recital, incluida dentro del género música, tendrá una duración aproximada de 60 minutos y está recomendada para todos los públicos.
La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.
La organización recuerda que el aforo es limitado y que, una vez alcanzado, los asistentes podrán disfrutar del espectáculo, aunque sin asiento disponible.
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