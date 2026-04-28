El escritor Paco Duarte reabre el misterio de Cristóbal Colón en 'El Apóstol del Nuevo Mundo'

El escritor Francisco José Duarte Casilda, conocido como Paco Duarte, presenta esta tarde a las 19.00 horas en Ámbito Cultural de El Corte Inglés su nueva novela, ‘El Apóstol del Nuevo Mundo’, una obra centrada en la figura de Cristóbal Colón y en los numerosos misterios que todavía rodean su vida, su origen y hasta el lugar donde descansan sus restos.

En esta tercera novela, Paco Duarte parte de una pregunta que siempre ha despertado interés: ¿quién fue realmente Cristóbal Colón? Sobre el descubridor se ha escrito mucho, pero aún existen grandes incógnitas sobre aspectos fundamentales de su biografía.

Como extremeño, el autor quiso buscar una posible relación entre Colón y su tierra. Para ello, analizó distintas teorías y leyendas sobre el personaje, prestando especial atención a la llamada teoría del Colón olivero, que vincula al navegante con Oliva de la Frontera.

A partir de esa investigación, Duarte encontró diferentes coincidencias entre personajes relacionados con Colón y la casa nobiliaria de Lorenzo II Suárez de Figueroa, primer conde de Feria, a quien pertenecían aquellas tierras en la época.

La novela recoge esas casualidades y conexiones históricas, dejando al lector la posibilidad de reflexionar y sacar sus propias conclusiones.

La presentación de esta tarde contará con la intervención de José Enrique Pardo, director del grupo COPE Extremadura, y con la participación de Rogelio Segovia, catedrático y doctor en Historia.

Bartolomé Colón, narrador de la historia

Uno de los aspectos más destacados de ‘El Apóstol del Nuevo Mundo’ es que la historia está contada en primera persona por Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal.

Bartolomé fue una figura clave en el proceso del descubrimiento del Nuevo Mundo, aunque su papel quedó durante siglos en un segundo plano debido a la enorme relevancia histórica de su hermano.

Con esta elección narrativa, Paco Duarte ofrece una visión diferente de los hechos y recupera la voz de quien, según plantea la novela, siempre estuvo al lado de Cristóbal Colón.

Paco Duarte, de la doma vaquera a la literatura

Francisco José Duarte Casilda nació en Oliva de la Frontera en 1973. Cursó sus estudios de E.G.B. en el colegio Maestro Pedro Vera y, desde muy joven, se adentró en el mundo del adiestramiento ecuestre.

Ha participado en numerosos concursos de doma vaquera, ha publicado artículos en revistas especializadas del ámbito equino y de la doma española, y también ha ejercido como juez de doma vaquera, llegando a evaluar un Campeonato de España. Además, ha impartido distintos clinics y conferencias.

Su afición por la escritura le llevó a publicar anteriormente dos novelas: ‘La Estirpe de mis Caballos’, con la editorial Círculo Rojo, y ‘El Aprendiz de Doma Española’, con la editorial Kolima.

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Con ‘El Apóstol del Nuevo Mundo’, Paco Duarte afronta un nuevo reto literario y presenta una obra que considera distinta a todo lo que se ha escrito sobre la figura de Cristóbal Colón.