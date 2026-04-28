De Sputnik a Artemis: la evolución espacial se exhibe en Badajoz

Badajoz se convierte en el epicentro de la divulgación astronómica gracias a la exposición 'La conquista del espacio 1956-2026'. Ubicada en el Hospital Centro Vivo, esta muestra está abierta hasta el día 17 de mayo y ofrece un recorrido sin precedentes por los hitos que han definido la era espacial, desde el primer satélite artificial Sputnik y la llegada del hombre a la Luna, hasta la misión Artemis, que busca establecer una base permanente en el polo sur lunar y llevar a la primera mujer a su superficie.

El corazón de la exposición reside en el trabajo de la Asociación de Modelismo Estático de Badajoz (Ameba) en colaboración con la Diputación de Badajoz. A través de una colección de maquetas minuciosamente detalladas, los visitantes pueden revivir la evolución de la ingeniería aeroespacial. Estas reproducciones en miniatura son fruto de la labor de nueve miembros del grupo, que han trabajado sin descanso desde noviembre para sacar adelante esta propuesta en la que han trabajado codo con codo toda la asociación.

El vicepresidente de Ameba, Gerardo Calatayud, cuenta que las maquetas se han realizado teniendo en cuenta todos los detalles de los acontecimientos representados, como la marca de la pisada de Neil Armstrong a su llegada a la Luna o los andamios de acceso a las cápsulas de las misiones. Recalca que ellos van "más allá de lo que la gente conoce", que son las historias y las fotos. Tratan de "recrearlo para que las personas puedan tener una visión más realista". Su intención como organización sin ánimo de lucro es contar la historia como han venido haciendo en años anteriores.

Detalles de la maqueta de Neil Armstrong. / Mari Carmen Mateos

Rodríguez explica que las maquetas están realizadas de forma artesanal con diferentes materiales, entre los que destacan resina de impresión 3D, poliestireno expandido utilizado en construcción, pintura acrílica o calcas profesionales al agua. Algunas suelen ser kits piezas de montajes, que modifican posteriormente para darles el aspecto más realista posible. Todas ellas están rematadas con barniz para que tengan un acabado duradero y poder utilizarlas en otras exposiciones.

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Uno de los puntos más interesantes de la muestra es la conexión entre la tecnología del espacio y el día a día. La exposición revela cómo la carrera espacial ha dejado huella directa en los objetos que se utilizan de forma cotidiana, tales como las cámaras de los teléfonos móviles, el sistema viscoelástico de los colchones, los paneles solares o el sistema antirrotura de la palanca de los aviones.