Cómo montar un jarrón con flores del entorno natural de Badajoz, la demostración que tendrá lugar en Fundación CB

Sacar el máximo partido posible a las flores de Badajoz para crear propios jarrones florales. La floristería Marqués de la Vaca dará una clase práctica de diseño floral en Montesinos 22, lugar de la sede de Fundación CB a las 19.00 horas. Esta iniciativa tiene como objetivo descubrir el poder de la flora para transformar espacios a partir de alternativas como las flores silvestres que se encuentran en el entorno natural de la ciudad.

Sheila es empleada de la floristería Marqués de la Vaca y hoy, será ella la encargada de explicar a los presentes todos los detalles para aprender cómo montar un ramo o jarrón floral a partir de flores que se pueden encontrar en la ciudad. Su demostración en directo combinará teoría, inspiración, armonía y compensación, para tener un resultado con personalidad propia. "Queremos que la gente sepa seleccionar entre la flora que hay en la dehesa extremeña", ha declarado Sheila.

Floristería Marqués de la Vaca / Diego Rubio

Uno de las principales metas de esta conferencia es que las personas asistentes aprendan a aprovechar los recursos florales que hay repartidos por Badajoz. "Ya no solamente es el hecho de identificar y conocer la flora que hay en nuestra tierra, sino también que una persona vaya a dar un paseo, recolecte flores y en casa pueda crear su propio arreglo a coste cero", ha explicado Sheila durante una demostración.

Espigas y rosas de Alejandría

Las flores silvestres que predominan en la ciudad serán las protagonistas de esta masterclass. Crear un jarrón o ramo floral a partir de estas plantas es posible, desde la composición con las espigas que podemos encontrar en el campo, las pampas que crecen alrededor del río, la rosa de Alejandría, protegida en Extremadura y que comienza a florecer en esta época del año o el lentisco, que a su verde de brote joven, suele crecer un fruto rojo en forma de bola pequeña. "Si te alejas un poco de la ciudad de Badajoz, estas flores pueden encontrarse con facilidad", ha aclarado la trabajadora de la floristería.

Ramo de flores compuestas por entorno natural en la floristería Marqués de la Vaca. / Diego Rubio

Además, las personas que asistan a esta conferencia podrán conocer cómo integrar los arreglos florales recolectados del entorno natural en diferentes espacios del hogar, como el salón, comedor, dormitorio o recibidor. También, será posible aprender a seleccionar los tipos de recipientes adecuados según el tipo de flor recolectada y elegida: desde piezas de cristal, cerámica, ideas contemporáneas o elementos más naturales.

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Al término de la clase práctica, el arreglo floral realizado será sorteado entre el público asistente. Esta presentación es con entrada libre hasta completar aforo en la sede de Fundación CB