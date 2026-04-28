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Una mujer resulta herida tras ser atropellada por un autobús en Valdepasillas, Badajoz
El accidente ha tenido lugar a las 9.50 horas de esta mañana
Los servicios sanitarios continúan atendiendo a la víctima en el lugar del suceso
Una mujer ha resultado herida durante la mañana de este martes tras ser atropellada por un autobús urbano en la barriada de Valdepasillas, en Badajoz.
Según los primeros datos aportados por Cruz Roja Extremadura, el suceso se ha producido tras lo que parece ser una colisión entre el autobús y una motocicleta.
En concreto, el accidente ha tenido lugar a las 9.50 horas en la confluencia entre las calles José María Alcaraz y Alenda y Tomás Romero de Castilla, frente al gimnasio Forus.
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado una ambulancia de Cruz Roja Extremadura y una Unidad Medicalizada del SES, así como patrullas de Policía Local y Nacional.
Como consecuencia del siniestro, la mujer ha resultado herida y está siendo atendida en estos momentos por los servicios médicos.
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