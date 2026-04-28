El Museo Arqueológico de Badajoz reabre con normalidad tras el robo del Tesoro de Villanueva

Tres días después del robo del Tesoro de Villanueva, el Museo Arqueológico de Badajoz se ha reabierto al público con normalidad. Los visitantes este martes por la mañana han sido los habituales de una jornada laborable y la mayoría desconocía que unos ladrones se llevaron la madrugada del sábado 144 monedas de las 149 que formaban un conjunto numismático de gran valor histórico y económico.

En la hornacina del hall de la segunda planta desde el que se accede a la sala del Tarteso, donde estaba la vitrina con el Tesoro de Villanueva apenas hay rastro del robo. Solo se aprecia alguna muesca en la pared, que podría ser de un golpe con el objeto contundente con el que destrozaron el cristal de seguridad para apoderarse del botín.

Una muesca en la pared de la hornacina, quizás de un golpe con el objeto contundente con el que rompieron los cristales de la vitrina. / Diego Rubio Paredes

"¿Qué se han llevado?", preguntaban Toni Bueno y Lupe Lozano, turistas de Gerona. Es la primera vez que visitaban el Arqueológico. "Me parece perfecto para conocer la historia de la zona, para ser gratuito tiene una gran cantidad de exposición". A ambos lo que más les ha llamado la atención son los Rostros del Turuñuelo y, tras conocer el robo, lamentaban lo sucedido y no haber podido ver el Tesoro de Villanueva.

"Algo hemos oído, forzaron una reja... y se lo llevaron, así tal cual", comentaban Manuel Sánchez y María José Paulino, de Valencia, que este martes estaban aprovechando para hacer turismo mientras su hijo hacía las pruebas de acceso para la Orquesta Joven de Extremadura. Los dos confiaban en que consiguiera el puesto para volver pronto a Badajoz y, si se recuperan las monedas del Tesoro de Villanueva, poder verlas en directo.

Varios vistantes salen del Museo Arqueológico, este martes. / Diego Rubio Paredes

Amelia Malvar y Ramón Rodríguez estaban visitando esta mañana la alcazaba acompañados por su amiga Francisca Benítez, de Talavera la Real. Volvían de la Feria de Sevilla de regreso a Galicia, donde residen, y han hecho parada en Badajoz. Antes del recorrido por el recinto habían entrado en el museo: "Nos ha encantado", reconocían. No sabían que habían robado solo tres días antes y se mostraban sorprendidos. "¿No hay vigilancia?, se preguntaba. "Hay que tener esperanza en que recuperen las monedas, no creo que las fundan, serán para algún coleccionista", aventuraba Ramón Rodríguez. "¡Qué sinvergüenzas!", decía Francisca, indignada por este asalto al patrimonio de los extremeños.

El número de vigilantes en el museo hasta las tres de la tarde se mantiene como antes del robo. Hay nueve funcionarios los días de diario y los fines de semana se reparten en turnos alternos, de 4 y 5 personas, con refuerzo de otras dos más. El asalto ocurrió de madrugada, cuando había una única vigilante, de una empresa privada.

La policía vuelve al museo

Aunque han pasado varios días, el suceso sigue muy presente entre los trabajadores del Arqueológico, que están muy afectados por lo ocurrido. Prefieren no hablar, a la espera de que se puedan esclarecer cuanto antes los hechos.

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