Actualidad
Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 28 de abril
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
¿Qué salida pueden dar los ladrones al Tesoro de Villanueva robado en el Arqueológico de Badajoz?
Los expertos no descartan que 'coloquen' el conjunto numismático en el mercado ilícito ni tampoco que fundan las 144 monedas para obtener lingotes. Al precio actual del oro de 24 quilates, el botín rebasaría los 500.000 euros, sin contar el valor histórico, que lo elevaría mucho más
La nueva semana de paro de médicos arranca en Badajoz con un 17,4% de seguimiento
Todos los días, hasta el jueves, se concentran a las puertas de los hospitales y centros de salud entre las 8.30 y las 8.40 horas. Este miércoles vuelven a manifestarse delante de la Delegación del Gobierno
Cómo montar un jarrón con flores del entorno natural de Badajoz, la demostración que tendrá lugar en Fundación CB
La floristería Marqués de la Vaca dará hoy una clase práctica de diseño floral en Montesinos 22 a las 19.00 horas
Dos discos de la Oex rescatan en Badajoz obras inéditas y esenciales de la música española
El artista José Luis Temes dirige esta tarde una conferencia en las Casas Consistoriales para presentar las grabaciones con la Orquesta de Extremadura
La Junta multa con 120.000 euros a una gravera del Zújar por dañar una cañada protegida
La multa responde a una infracción considerada muy grave por la apertura de zanjas y canales de drenaje que interrumpieron el paso de esta vía pecuaria, una actuación prohibida por la Ley de Vías Pecuarias
- Robo en el Museo Arqueológico de Badajoz: los ladrones se llevan 'El Tesoro de Villanueva', 149 monedas de oro de los siglos XVIII y XIX
- Los dos jóvenes colombianos detenidos por el último tiroteo en Badajoz están acusados de tentativa de homicidio y pertenencia a grupo criminal
- Intervienen armas de fuego en la investigación por el último tiroteo en Badajoz
- Investigan si los detenidos por el último tiroteo de Badajoz son sicarios y llevaban armas de guerra
- La primera carrera con Formación Dual de la historia de la Universidad de Extremadura podría estudiarse en Badajoz
- Se puede llegar alto desde Extremadura': Verónica Blanco, la alumna del IES San Fernando de Badajoz que representará a la región en las Becas Europa Santander
- La jueza envía a prisión provisional a los dos jóvenes detenidos por el último tiroteo en Badajoz
- Gran éxito de The Burguer Cup en Badajoz: Descubre cuál es la hamburguesa más vendida