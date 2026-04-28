Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 28 de abril

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Los expertos no descartan que 'coloquen' el conjunto numismático en el mercado ilícito ni tampoco que fundan las 144 monedas para obtener lingotes. Al precio actual del oro de 24 quilates, el botín rebasaría los 500.000 euros, sin contar el valor histórico, que lo elevaría mucho más

Todos los días, hasta el jueves, se concentran a las puertas de los hospitales y centros de salud entre las 8.30 y las 8.40 horas. Este miércoles vuelven a manifestarse delante de la Delegación del Gobierno

La floristería Marqués de la Vaca dará hoy una clase práctica de diseño floral en Montesinos 22 a las 19.00 horas

El artista José Luis Temes dirige esta tarde una conferencia en las Casas Consistoriales para presentar las grabaciones con la Orquesta de Extremadura

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La multa responde a una infracción considerada muy grave por la apertura de zanjas y canales de drenaje que interrumpieron el paso de esta vía pecuaria, una actuación prohibida por la Ley de Vías Pecuarias