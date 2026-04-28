El pabellón de La Granadilla de Badajoz cambia de imagen y sustituye sus 5.046 asientos: así será su transformación

El pabellón de La Granadilla de Badajoz continúa avanzando en su proceso de transformación con una de las actuaciones más visibles y esperadas: la renovación integral del graderío. La sustitución de los 5.046 asientos ya ha comenzado, marcando un punto de inflexión en la modernización de esta instalación deportiva, considerada un referente del deporte indoor en la ciudad.

La intervención, que ejecuta la empresa Iberobras Extremadura, S.L., contempla la retirada completa de los antiguos asientos de forja para dar paso a nuevas butacas de plástico en tonos blancos, negros y grises. Esta renovación no solo responde a criterios estéticos, sino también funcionales, con asientos más cómodos, resistentes y adaptados a las exigencias actuales de las competiciones deportivas.

Transformación de la imagen

El cambio en el graderío permitirá homogeneizar la imagen del pabellón y mejorar la experiencia de los espectadores, uno de los aspectos más demandados en una instalación que no se renovaba en profundidad desde su inauguración en 1992. La actuación cubre la totalidad de la grada, lo que supone una transformación completa del espacio y refuerza el objetivo de adaptar La Granadilla a los estándares actuales.

Estos nuevos asientos, diseñados bajo criterios técnicos que cumplen con los requisitos de competiciones oficiales, incorporan sistemas de fijación reforzados y numeración individual, lo que facilitará la organización de eventos deportivos y competiciones de mayor nivel. La sustitución de los anteriores asientos, metálicos y poco ergonómicos, por unos de plástico al más puro estadio de fútbol también apoyará a apreciar más la transformación a la que se está sometiendo este recinto.

Hasta ahora, los asientos iban en un color muy similar a los ladrillos de las paredes y el pavimento del pabellón, pero ahora se romperá esta estética. Los colores escogidos nada tiene que ver con la tonalidad salmón de las butacas actuales. Se han elegido sillas de color blanco, gris y negro que se intercalarán jugando con esta escala de grises.

Más mejoras

La renovación del graderío se suma a otras mejoras ya ejecutadas en el pabellón, como la instalación del nuevo pavimento multideportivo en la pista central, que sustituyó al anterior tras más de tres décadas de uso. También se ha intervenido en el sistema de megafonía, que ha sido modernizado para mejorar la calidad del sonido tanto en entrenamientos como en competiciones.

El proceso de transformación aún no ha finalizado. Queda pendiente la actuación de la empresa Soluciones Deportivas Ibaizabal, S.L., encargada de la instalación de las nuevas canastas homologadas por la Federación Internacional de Baloncesto (Fiba Nivel 1). Este último paso permitirá completar la renovación del recinto y situarlo en condiciones óptimas para albergar competiciones de alto nivel.

Actualización de infraestructuras deportivas

La inversión en La Granadilla se enmarca dentro de la apuesta institucional por actualizar las infraestructuras deportivas de Badajoz. Con esta actuación, el pabellón no solo mejora su funcionalidad, sino que también refuerza su papel como uno de los principales escenarios deportivos de la ciudad.

Una vez concluyan los trabajos, La Granadilla presentará una imagen completamente renovada, con un graderío moderno, una pista adaptada a múltiples disciplinas y equipamientos acordes a las exigencias actuales, consolidándose como un espacio preparado para el futuro del deporte en Badajoz.