Aumentan las denuncias por violencia machista en Extremadura debido a una mayor concienciación social: "El entorno es clave"

La prevención y la coordinación vuelven a ser claves en la respuesta frente a la violencia de género. El Instituto de la Mujer de Extremadura, (Imex), ha celebrado este miércoles en las Casas Consistoriales de Badajoz, la Mesa de Coordinación Territorial de Violencia sobre la Mujer, una jornada dirigida a formar a los profesionales que trabajan en la prevención, detección y atención de las violencias machistas.

El encuentro ha reunido a representantes de distintas instituciones y entidades, entre ellas la Delegación del Gobierno, el Ayuntamiento de Badajoz, cuerpos y fuerzas de seguridad, profesionales del ámbito social, sanitario y educativo, técnicas de igualdad y asociaciones que trabajan con mujeres en situación de vulnerabilidad.

Las Mesas de Coordinación Territorial de Violencia sobre la Mujer son instrumentos fundamentales para reforzar la cooperación entre todos los agentes implicados en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. En este caso, la cita ha puesto el foco en la formación, la detección precoz y la atención a mujeres que presentan una mayor vulnerabilidad.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha valorado la importancia de trabajar desde todos los ámbitos institucionales y ha destacado que la formación de los técnicos de ayuntamientos, diputaciones, Junta de Extremadura y Delegación del Gobierno es clave para mejorar la respuesta ante esta lacra: "La formación es un elemento clave para estar preparado e intentar prevenir todos los daños que significan los asesinatos y el maltrato a mujeres", ha señalado.

Cinco mujeres asesinadas en Extremadura

El delegado del Gobierno ha recordado que en los últimos meses han fallecido cinco mujeres en Extremadura por violencia de género, una cifra que, según ha indicado, obliga a reforzar todos los mecanismos de prevención. "Son cinco mujeres fallecidas en los últimos meses en Extremadura y lógicamente es para preocuparse". También ha lamentado que en estos casos no existieran denuncias previas: "Siempre queda un mal sabor de boca cuando no están denunciados y no hay archivos previos de esos casos que acaban siendo posteriormente un asesinato", ha expresado.

El delegado del Gobierno, José Luis Quintana, en declaraciones a la prensa. / Rebeca Porras

Sobre el aumento de denuncias, Quintana ha explicado que este crecimiento no implica necesariamente que haya más casos, sino una mayor concienciación social. "El número de denuncias sube, lo que no significa que suban los casos", ha precisado. En este sentido, ha destacado el papel del entorno de las víctimas. "La concienciación no solo es de la víctima, sino también de su entorno. El entorno es clave", ha defendido.

El delegado, además, ha insistido en que la colaboración de los ayuntamientos resulta esencial, al ser la administración más cercana a la ciudadanía. "Los ayuntamientos son la institución pública más cercana al ciudadano y, por tanto, más cercana a las víctimas", ha añadido.

Mujeres con discapacidad

La jornada ha dedicado un apartado especial a la atención de mujeres víctimas de violencia de género que presentan discapacidad u otras situaciones de vulnerabilidad.

La directora general del Imex, Beatriz Arjona, ha explicado que estas mesas están amparadas en el convenio de 2014 suscrito con la Delegación del Gobierno, la FEMP y el Instituto de la Mujer de Extremadura, con el objetivo de generar debate y reflexión entre los agentes clave del territorio. "Queremos abordar la problemática para tener una atención integral y hablar con los agentes clave sanitarios, educativos, técnicas de igualdad y puntos de atención psicológica", ha señalado Arjona.

La directora ha advertido de que las mujeres con discapacidad pueden tener más dificultades para identificar las señales de violencia o para pedir ayuda. "A veces no detectan las señales, a veces incluso son víctimas de sus propios cuidadores y tienen mucho miedo a no ser creídas", ha indicado. Por ello, ha defendido la necesidad de una mayor formación profesional. "Tenemos que tener una mayor formación todas las personas que trabajan en el ámbito de la violencia de género para esa detección precoz", ha afirmado.

Arjona también ha coincidido en que existe una mayor sensibilización social, aunque ha advertido de que todavía hay mujeres que mueren sin haber sido detectadas por su entorno. "Las denuncias son clave para que se pongan en funcionamiento todos los cuerpos y fuerzas de seguridad y todos los agentes", ha recalcado.

La directora del IMEX ha señalado que las denuncias están aumentando año tras año, tanto por parte de las propias mujeres como de profesionales que detectan situaciones de riesgo.

Durante la jornada también se ha abordado la realidad de las mujeres que viven en entornos rurales, donde el miedo al estigma puede actuar como freno a la denuncia. Arjona ha reconocido que la ruralidad constituye un elemento de desigualdad. "No es lo mismo vivir en una ciudad donde se tienen todos los medios que vivir en un pequeño pueblo", ha apuntado.

La directora del Instituto de la Mujer de Extremadura, Beatriz Arjona, hoy en Badajoz. / Rebeca Porras

En este contexto, ha lanzado un mensaje de confianza hacia las instituciones: "Las instituciones estamos para ayudar, para amparar a todas esas mujeres que quieren denunciar y brindarles todo nuestro apoyo", ha asegurado.

Entidades sociales

La Mesa de Coordinación Territorial también ha contado con la participación de entidades que trabajan directamente con mujeres en situación de vulnerabilidad.

Ángela León, representante del centro Vía María, ha explicado que su entidad desarrolla un proyecto de promoción sociolaboral para mujeres vulnerables. "Este tema está muy presente en la vulnerabilidad de las mujeres, me parece fundamental asistir", ha señalado.

Ángela León, representante del centro Vía María, durante las jornadas. / Rebeca Porras

Por su parte, Nereida Pérez, de la Asociación Nueva Vida para la Atención de Adicciones, ha destacado la importancia de participar en este tipo de encuentros para conocer recursos y reforzar redes de trabajo. "Venir a este tipo de cosas es muy importante porque reforzamos los contactos y conocemos nuevos recursos", ha afirmado.

Nereida Pérez y Gisella García, de la Asociación Nueva Vida, durante su participación en las jornadas celebradas en Badajoz. / Rebeca Porras

El IMEX prevé celebrar en 2026 más de una decena de Mesas Territoriales de Coordinación repartidas por toda Extremadura, con el objetivo de seguir reforzando la coordinación institucional y profesional frente a la violencia de género.

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La jornada realizada en Badajoz forma parte de esa estrategia de trabajo conjunto, en la que instituciones, cuerpos de seguridad, profesionales y entidades sociales buscan mejorar la detección, la atención y la protección de las mujeres víctimas de violencia machista.