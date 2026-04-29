Nueva tecnología
La Guardia Civil de Badajoz ya cuenta con un sistema de detección y monitorización de drones
'Sendescope' se encuentra emplazado en las instalaciones aeroportuarias de Talavera la Real, zona de especial sensibilidad con operaciones de aeronaves tripuladas y no tripuladas
La Guardia Civil ya cuenta en Badajoz con sistema portátil de detección, identificación y monitorización de drones (UAS). Este sistema, llamado 'Sendescope', se encuentra emplazado en las instalaciones aeroportuarias de Talavera la Real, zona de especial sensibilidad con operaciones de aeronaves tanto tripuladas como no tripuladas.
Será utilizado como solución tecnológica orientada a la detección, identificación y seguimiento de drones, permitiendo mejorar la conciencia situacional y apoyar la toma de decisiones en tiempo real por parte de los responsables del manejo del equipo.
Según han informado en nota de prensa, forma parte del ecosistema antidrones SENDES y se caracteriza por su capacidad de detección mediante radiofrecuencia, lo que permite identificar las señales de comunicación entre el dron y su operador. Así, permite de esta manera geolocalizar tanto la aeronave como el punto de control del piloto, proporcionando información crítica para la gestión de incidentes.
Herramienta útil
Su alcance operativo puede llegar hasta los 10 kilómetros, lo que lo convierte, junto con su diseño portátil y de rápido despliegue, en una "herramienta útil" para reforzar la vigilancia perimetral, actuar ante alertas y complementar a los sistemas fijos ya existentes.
En definitiva, la implantación del Sendescope en Talavera La Real representa un "avance significativo" en la protección frente a amenazas asociadas al uso de drones, proporcionando una solución eficaz basada en la detección temprana y garantizando mayores niveles de seguridad en un entorno aeroportuario, contribuyendo a minimizar interrupciones operativas del aeropuerto y de alta relevancia estratégica, ha concluido Guardia Civil.
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