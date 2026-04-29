Badajoz garantiza la continuidad del Aula Universitaria de la UNED y refuerza el acceso a la educación superior

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, y el rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Ricardo Mairal, han formalizado un acuerdo para el mantenimiento del Aula Universitaria en la ciudad, reforzando así su compromiso con la educación superior y el acceso a la formación universitaria.

Este acuerdo llega tras la aprobación, por unanimidad, en la sesión plenaria celebrada este mes de abril, de la inclusión del Ayuntamiento de Badajoz como miembro del Consorcio Universitario, propiciado por el acuerdo unánime de la Junta Rectora del Centro Asociado de la UNED en Mérida.

De esta forma, supone el mantenimiento del Aula Universitaria de la UNED en la ciudad de Badajoz y consolida con ello una colaboración entre ambas instituciones que se remonta al año 2007 y que ahora se renueva y amplía.

Compromiso con la educación

Ignacio Gragera ha destacado que este acuerdo supone "un paso hacia adelante" y "es un gran salto en ese compromiso con la educación y, sobre todo, con la formación de nuestros estudiantes, independientemente de su edad o de su situación económica", porque la universidad a distancia permite flexibilidad y tiene "sitio y lugar para todos dentro de la excelencia académica".

Por su parte, Ricardo Mairal ha subrayado que "es un día muy importante" para la universidad porque supone rubricar algo que ya se inició en el 2007, un acuerdo de colaboración que se traduce "precisamente en potenciar que Badajoz sea ciudad universitaria a través de la UNED", algo, a su juicio, "fundamental".

El acto de firma del acuerdo y visita a las instalaciones ha contado igualmente con la presencia del vicerrector de Centros Asociados de la UNED, Jesús de Andrés, la teniente de alcalde delegada de Patrimonio, Ana Casañas, y la directora del centro de Mérida, Marta Gómez.

Aula Universitaria

El Aula Universitaria de Badajoz permite cursar la totalidad de la oferta formativa de la UNED, facilitando el acceso a estudios superiores sin necesidad de desplazarse fuera de la ciudad. El centro seguirá disponiendo de instalaciones ubicadas en la Plaza Alta, cedidas por el ayuntamiento, y que están siendo renovadas por la universidad para su adaptación a las nuevas necesidades tecnológicas y educativas.

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Se trata de un enclave estratégico que sigue contribuyendo a dinamizar el Casco Antiguo de Badajoz y refuerza el compromiso municipal con la revitalización de esta zona histórica, ha señalado en nota de prensa el Ayuntamiento de Badajoz. Con este acuerdo, ambas instituciones consolidan su colaboración y garantizan la continuidad de un servicio educativo "importante" en la ciudad, ha concluido.