Badajoz al límite: el SUP alerta del colapso policial y exige refuerzos urgentes tras meses de violencia e inseguridad

La seguridad ciudadana en Badajoz atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. Así lo ha denunciado el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que ha alzado la voz ante una situación que, según advierten, "ya se extiende por meses" y que está tensionando al límite tanto a los agentes como al propio sistema de prevención del delito en la ciudad.

En un comunicado emitido este miércoles, 29 de abril, el SUP insiste en la "necesidad de reforzar la seguridad ciudadana" y reclama un compromiso firme por parte de los responsables policiales para aumentar el número de efectivos en las calles. La organización sindical señala que lleva tiempo reivindicando soluciones ante un problema estructural que, lejos de resolverse, se agrava con el paso de las semanas.

Sobrecarga de funciones

Uno de los principales focos de conflicto es la sobrecarga de funciones que asumen los agentes de la Policía Nacional. Según el sindicato, la seguridad de los vecinos "muchas veces se ve comprometida porque los coches patrulla disponibles dedican gran parte de su jornada al traslado o custodia de internos de la prisión al hospital". Esta situación, explican, está directamente relacionada con la falta de personal médico en el centro penitenciario, una carencia que acaba repercutiendo en la operatividad policial.

"El SUP no puede permitir que la ciudad y la integridad de los agentes se vea desprotegida", advierte y denuncia un colapso del servicio de prevención de la delincuencia. Durante festivos y fines de semana, la situación se intensifica, ya que los policías deben asumir además de la seguridad ciudadana las conducciones y custodias de detenidos, reduciendo aún más la presencia efectiva en las calles.

Un contexto alarmante

El contexto no es menor. En los últimos meses, Badajoz ha sido escenario de episodios de especial gravedad, como tiroteos con armas de gran calibre o el reciente robo en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz. Intervenciones que, según subraya el SUP, evidencian tanto el riesgo al que se enfrentan los agentes como su compromiso con la ciudadanía.

"Valentía y profesionalidad por encima de protocolo", destaca el comunicado, que pone en valor la actuación policial en situaciones límite. En el tiroteo del pasado 24 de abril, los agentes acudieron "sin dilación", logrando la detención de tres personas, entre ellas dos sicarios, y la incautación de abundante munición. En el caso del museo, los policías intervinieron “sin datos, sin información de los posibles autores”, llegando incluso a quitarse los chalecos para acceder al interior y frustrar el delito.

Del mismo modo, informan que cuando acudieron tras el aviso del robo en el Arqueológico se encontraron con las puertas de la Alcazaba cerradas y "sin datos" ni información de los posibles autores se quitaron "los chalecos para poder deslizarse bajo la reja" con "el único fin de frustrar el delito", arriesgando "más allá de lo exigible" en muchos casos para "compensar deficiencias ajenas".

Asumen "una desprotección total"

El sindicato denuncia que estas actuaciones se realizan en muchas ocasiones en condiciones precarias, "asumiendo una desprotección total en un entorno desconocido y hostil", y recalca que los agentes "arriesgan más allá de lo exigible, muchas veces para compensar deficiencias ajenas".

Como solución, el SUP propone reforzar los turnos y aumentar el personal operativo, además de estudiar alternativas como la asistencia médica mediante videoconferencia en prisión y calabozos para casos leves. Una medida que permitiría liberar recursos policiales y mejorar la presencia en las calles.

"El problema del centro penitenciario no se puede trasladar a la Jefatura y a la seguridad de Badajoz", concluye el sindicato, que insiste en que esta situación "no puede mermar la seguridad ciudadana".

Mientras tanto, la ciudad permanece en alerta, con unos agentes que continúan respondiendo a cada aviso "a los pocos minutos, pase lo que pase y sea lo que sea", pero que reclaman, cada vez con más urgencia, los medios necesarios para garantizar la seguridad de todos.