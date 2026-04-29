"China no es un mercado, es otro planeta": empresas de Badajoz se preparan para el mayor desafío comercial

La apertura de mercados internacionales se ha convertido en una prioridad estratégica para el tejido productivo de Extremadura. En este contexto, la Cámara de Comercio de Badajoz ha impulsado un coloquio impartido por el consultor de negocios Julio Ceballos. La jornada se ha impulsado con el objetivo de orientar a las empresas de la región hacia uno de los mercados más complejos y competitivos del mundo: China.

La jornada ha servido para coordinar los esfuerzos de unos 70 empresarios asistentes, que han mostrado un interés firme en llevar sus negocios hasta el gigante asiático. Este volumen de participación refleja el creciente interés por parte de las entidades en diversificar sus mercados y encontrar nuevas vías de rentabilidad más allá de Europa.

Coloquio celebrado en el edificio las Tres Campanas. / Diego Rubio

En el marco del coloquio, Ceballos ha aportado la visión estratégica necesaria en un mercado tan complejo, subrayando que el éxito no es fruto de la improvisación, sino de un "plan trazado a largo plazo". Asimismo, ha enfatizado que las empresas extremeñas deben afrontar este reto con una mentalidad de "decodificación", entendiendo que se adentran en un entorno donde compiten con los mejores y más rápidos actores globales.

Su principal mensaje ha sido la necesidad de combinar la ambición comercial con un aterrizaje estudiado en el mercado asiático, asegurando que el acompañamiento experto es la herramienta clave para lograr una oportunidad sostenible a largo plazo. Asegura que "China no es un mercado, es otro planeta", subrayando la importancia de entender las particularidades locales para que las empresas puedan tener éxito.

Julio Ceballos durante la inauguración del coloquio. / Diego Rubio

Por su parte, el presidente de la Cámara de Badajoz, Mariano García, pretende que la institución sirva como puente para que el empresario pierda el miedo a la internacionalización. Además, la delegación pacense no solo busca exportar, sino establecer alianzas tecnológicas, de fabricación y con vistas a la economía del futuro, "que no solo aporte riqueza y empleo, también conocimiento para que sirva como referencia a nuevos emprendedores".

Uno de los interesados en llegar hasta el mercado Chino es Metal Frame Renovables, una empresa con sede en Don Benito encargada de la fabricación de estructuras de módulos fotovoltaicos. Su consejero delegado, Pedro José Fernández, viajará la próxima semana hasta China con la idea de adentrar a la compañía en uno de los mercados más competitivos del mundo.

La hoja de ruta de MF Renovables hacia el mercado asiático se define por optimizar la cadena de valor. "Nuestras expectativas son grandes. Buscamos oportunidades de fabricación híbrida, combinando la competitividad de los precios en Asia con el valor añadido y la calidad que seguimos manteniendo en Europa, específicamente en Extremadura", y añade que es primordial identificar oportunidades en el sector del acero.

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Esta expansión a Asia no parte de cero, sino que se apoya en una sólida trayectoria en mercados europeos que ya ha llevado su sello. Con presencia activa en Portugal e Italia, la firma planea escalar su modelo de negocio aprovechando la gran demanda del sector fotovoltaico y el autoconsumo. Para la empresa dombenitense, el mercado chino representa el siguiente nivel lógico para consolidarse como un actor relevante en el sector.