La Banda del Resucitado de Badajoz recibe el primer Premio Cofrade Fray José Rodríguez Carballo: "No nos lo esperábamos"

La Badajoz cofrade ha vivido una jornada única este miércoles con la entrega del Premio Cofrade Fray José Rodríguez Carballo, impulsado por la Cadena COPE. En esta primera edición, el galardón ha recaído en la Banda de Cornetas y Tambores del Resucitado. Un reconocimiento que premia la trayectoria musical y social de una agrupación clave en la Semana Santa pacense y que, tal y como confesó su director, llegó de forma totalmente inesperada.

"Para nosotros es una satisfacción muy grande, verdaderamente no nos lo esperábamos", reconoce José Antonio Expósito, director de la banda a este medio. "Pensamos que puede haber personas o instituciones con mucho más peso en la ciudad que nosotros", asegura, visiblemente emocionado tras conocerse el fallo.

El acto, celebrado en las Casas Consistoriales con una amplia representación institucional, contó con la presencia de autoridades como Manuel Naharro, Ignacio Gragera, Mercedes Morán, Juan José García y Laura García Alzás, además del arzobispo José Rodríguez Carballo, concejales y representantes cofrades. La velada estuvo amenizada por Claudia Abela y Pedro Monty.

"Espaldarazo a 20 años"

Para Expósito, este reconocimiento llega en un momento especialmente simbólico: "Es como un espaldarazo a ese trabajo que llevamos haciendo durante 20 años, a todos los actos que ya hemos realizado, que tenemos previsto llevar a cabo durante el resto del año". La banda celebra así dos décadas de historia con un premio que, en palabras de su director, "es un hito importante", aunque matiza que quedan muchos eventos por celebrar a lo largo de este 2026.

La sorpresa fue absoluta desde el primer momento. "Cuando me llamó el director de COPE no sabía para qué me llamaba. No conocía ni que se habían constituido estos premios", relata.

Detalle del galardón del I Premio Cofrade Fray José Rodríguez Carballo. / Diego Rubio Paredes

Sin olvidar los orígenes

Más allá del reconocimiento, Expósito quiso poner el foco en los valores que han sustentado a la banda durante estas dos décadas. En su discurso lo ha recordado y ha desvelado un momento que pocos conocen y que suponen como una especie de ritual cada Domingo de Resurrección, acudir al Real Monasterio de Santa Ana. Este mismo año hizo una reflexión ante los componentes de la banda que ha querido recordar en sus palabras que se han basado sobre la importancia de los tres valores que sustentan las imágenes titulares: Caridad, Aurora y Resurrección.

De esta forma, el director ha destacado "lo importante que es para todos no olvidar cuáles son los orígenes de donde parte uno para luego poder crecer".

José Antonio Expósito y Miguel Ángel García, director y presidente de la Banda del Resucitado de Badajoz, durante sus palabras tras recibir el premio cofrade. / Diego Rubio Paredes

Primera edición

El hecho de ser los primeros en recibir este premio añade, si cabe, más responsabilidad: "Cuando se constituye un galardón de este tipo, con la importancia que yo creo que tiene y que va a tener en un futuro, pues uno espera que se busque en el galardonado a una figura importante dentro de la ciudad", ha explicado Expósito, algo que creen que ellos no cumplían: "No nos concebimos como tales, pero lo recogemos con muchísimo cariño, con muchísima ilusión y muy agradecidos". Junto a José Antonio Expósito ha estado el presidente de la formación, Miguel Ángel García, quien ha recordado que detrás del premio hay "20 años de trabajo, esfuerzo, dedicación y nos llena de orgullo el reconocimiento a un trabajo que nos gusta, nos apasiona", hacer música.

Durante el acto, el director regional de COPE, José Enrique Pardo, ha subrayado el objetivo de estos premios: contribuir "con un pequeño grano de arena a la Semana Santa de Badajoz" y preservar su esencia.

El alcalde de la ciudad ha agradecido el trabajo que desarrolla esta banda de música: "Gracias por todo lo que hacéis porque va mucho más allá de la música. Ofrecéis servicio público a través de la fe y con impacto real en la vida de las personas que componen la banda".

El arzobispo José Rodríguez Carballo, cuyo nombre da título al galardón, ha puesto en valor el papel de las hermandades y ha señalado que "las cofradías son el cordón umbilical que las une a la Iglesia", destacando su papel como "un tesoro de la fe".

La banda del Resucitado, que no actuó en la gala por motivos logísticos, suma un nuevo capítulo en su historia en un momento en el que celebran 20 años poniendo sones cofrades a la Semana Santa de Badajoz.