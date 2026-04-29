El Club Dojo Bushido se consagra en el Campeonato de España

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Badajoz ha acogido este martes en una recepción institucional al Club Dojo Bushido Badajoz, tras los resultados obtenidos en el Campeonato de España de Kickboxing Adaptado. Un acto en el que deportistas, técnicos y representantes institucionales han puesto en valor el crecimiento del proyecto y su impacto social.

Durante el encuentro, el concejal de Deportes, Juan Parejo, ha subrayado la dimensión del trabajo realizado por el club. «Sois un ejemplo de lo que el deporte inclusivo puede lograr», señaló, destacando además la apuesta municipal por este tipo de iniciativas. «En Badajoz cabe todo el deporte y si hay uno del que nos sentimos orgullosos es del inclusivo», añadió. Parejo insistió en la importancia de la igualdad de oportunidades. «Todo el mundo que quiera practicar una modalidad debe tener las mismas oportunidades. Enhorabuena por derribar barreras», expresó.

El presidente del club, Cristo Gamero, quiso poner el foco en la trayectoria del proyecto. «Este es un proyecto que tiene su tiempo. Aunque hemos acabado bien solo acabamos de empezar», afirmó. Gamero destacó también el papel de las familias en el desarrollo de los deportistas. «Agradezco a todos los padres que apoyan este proyecto porque sin ellos no sería posible».

Uno de los protagonistas del acto, Iván, integrante del Club Dojo Bushido, mostró su emoción tras su participación en el campeonato. «Estoy orgulloso de mi medalla. Para mí es un sueño hecho realidad», expresó, dedicando su logro a su entorno.

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El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, cerró el acto poniendo en valor el mensaje de superación del equipo. «Habéis dado un ejemplo, no solo de inclusión sino de vida», indicó. También destacó el esfuerzo colectivo. «Con la ilusión que le ponéis a las cosas y con el sacrificio y la dedicación es un lujo y un orgullo para todos», aseguró. Gragera concluyó señalando el alcance del proyecto. «Habéis demostrado que cuando se quiere se puede a pesar de todas las trabas. Esto no termina hoy sino que se abre una nueva etapa».