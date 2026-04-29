Todo lo que debes saber para cuidar mejor a tu animal

Badajoz se compromete con el bienestar animal. Ámbito Cultural de El Corte Inglés acoge esta tarde a las 18.00 horas la charla ‘hablemos de animales’.

Se tratarán temas esenciales sobre la concienciación y la tenencia responsable de animales, desde las normas básicas de cuidado hasta las infracciones y delitos que pueden cometerse contra ellos. También se explicará la nueva normativa sobre la tenencia de animales y mascotas, destacando la responsabilidad que conlleva adoptar y convivir con un animal. Será una oportunidad para entender mejor cómo garantizar su bienestar y evitar situaciones que puedan ponerlos en riesgo. Estas sesiones están promovidas por la Jefatura de Policía Local y la concejalía de Protección Animal.

La charla será ofrecida por Pedro Beltrán, Policía Local de la ciudad de Badajoz, acompañado por María Dolores Vázquez, concejala de Protección Animal de la ciudad pacense.

Pedro Beltrán Guerra con 39 años de servicio, es profesor de la academia de la Policía Local de Badajoz en la materia de Protocolos de Actuación con Animales y Ley de Protección Animal, profesor en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura, en Protocolos de Actuación con Animales y Ley de Protección Animal, para Policía Local, autor de protocolos y cursos de actuación con animales en los más diversos ámbitos de protección animal. Autor de charlas y conferencias para niños y adultos, para la concienciación de la tenencia responsable de mascotas y animales. Medalla nacional a la Protección Animal concedida por el Gobierno de España, Medalla Nacional a la Formación y Buenas Prácticas, entre otras distinciones.

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La entrada es libre hasta completar el aforo.